Войти
15.10.2019
ТАСС

Источник: первый после ремонта пуск со стартового стола №3 Плесецка намечен на 5 декабря

107
0
0
Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото
Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По словам собеседника агентства, разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставили на космодром

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый пуск с восстановленного после катастрофы в 2002 году стартового комплекса №3 3 43-й площадки космодрома Плесецк запланирован на 5 декабря. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый пуск со стартового комплекса №3 43-й площадки космодрома Плесецк после его ремонта и модернизации планируется 5 декабря. Будет запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставлен на космодром.

В начале сентября источник на космодроме Плесецк сообщил ТАСС, что второй стартовый комплекс для запуска ракет-носителей "Союз-2" начнет функционировать на космодроме Плесецк в 2020 году.

Стартовый комплекс №3 получил повреждения в результате происшедшей в 2002 году катастрофы при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени он находился сначала на ремонте, затем - на модернизации, чтобы с него можно было запускать ракеты семейства "Союз-2".

До сих пор старты "Союзов-2" проводились со стартового комплекса СК-4 43-й площадки, откуда запускались носители этапов модернизации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". Всего с Плесецка выполнено 39 пусков ракет-носителей этого семейства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Фрегат РБ
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
30.08.2018
Роскосмосу предложили запустить очередной спутник ГЛОНАСС в ноябре 2018 года
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
01.10.2012
Россия теряет космос?
28.12.2011
Год потерь российского космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 01:19
  • 1
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 00:37
  • 5
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 14.10 23:01
  • 4
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 14.10 22:40
  • 14
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 14.10 22:19
  • 20
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 14.10 21:51
  • 8
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 14.10 21:49
  • 22
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 14.10 20:30
  • 4
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 20:26
  • 18
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 14.10 20:19
  • 42
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 18:56
  • 9
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
  • 14.10 18:17
  • 1
Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны
  • 14.10 18:15
  • 1
Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах
  • 14.10 18:10
  • 1
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году
  • 14.10 18:02
  • 2
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму