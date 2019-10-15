Источник: первый после ремонта пуск со стартового стола №3 Плесецка намечен на 5 декабря

По словам собеседника агентства, разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставили на космодром

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый пуск с восстановленного после катастрофы в 2002 году стартового комплекса №3 3 43-й площадки космодрома Плесецк запланирован на 5 декабря. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый пуск со стартового комплекса №3 43-й площадки космодрома Плесецк после его ремонта и модернизации планируется 5 декабря. Будет запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставлен на космодром.

В начале сентября источник на космодроме Плесецк сообщил ТАСС, что второй стартовый комплекс для запуска ракет-носителей "Союз-2" начнет функционировать на космодроме Плесецк в 2020 году.

Стартовый комплекс №3 получил повреждения в результате происшедшей в 2002 году катастрофы при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени он находился сначала на ремонте, затем - на модернизации, чтобы с него можно было запускать ракеты семейства "Союз-2".

До сих пор старты "Союзов-2" проводились со стартового комплекса СК-4 43-й площадки, откуда запускались носители этапов модернизации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". Всего с Плесецка выполнено 39 пусков ракет-носителей этого семейства.