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15.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Футбол" по-турецки - американцы попались в "коробочку"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По мнению руководителя ведомства, американские военные находятся "в ловушке" между военными двух стран. Это сложная ситуация для США, поскольку обе стороны являются союзниками, отметил Эспер. Министр обороны назвал сложившуюся обстановку "ужасной", отметив, что она становится "с каждым часом все хуже".

"Мы не подписывались воевать с Турцией, давним союзником НАТО, в интересах "Сирийских демократических сил", - заявил Эспер, добавив, что Вашингтон не имеет достаточно сил в регионе, чтобы остановить турецкое наступление. 

По словам министра обороны, американские военные после вывода из зоны боевых действий не покинут полностью страну, а направятся на юг Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
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