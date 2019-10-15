Поставленные Норвегии F-35 оказались с изьяном

ВВС Норвегии совместно с США работают над устранением проблем с истребителем пятого поколения F-35.

Поставленные Норвегии истребители уникальны - в них используется тормозной парашют из кевлара, чтобы сократить пробег самолета на ледовых аэродромах. Однако устройство не функционирует должным образом.

- Это не работает так, как мы ожидали. Пентагон и Королевские ВВС координируют усилия в решении проблемы, - сообщила Defence News командующая военной авиацией Норвегии бригадный генерал Тонье Скиннарланд. Она отметила, что F-35 на ледовых аэродромах ведет себя гораздо стабильнее, чем F-16.

Съемный модуль тормозного парашюта установлен между килями F-35, кевларовый купол выпускается пилотом после посадки и снижает скорость самолета на полосе. При заказе истребителей ВВС Норвегии оговорили требования к надежности устройства: один отказ на 10 тысяч применений, - обеспечить этот показатель пока не удается.

- Летные испытания 2018 года и последующее использование самолета в Норвегии показали, что нынешний парашют не соответствует стандарту. Обновленный прототип уже создан и до февраля 2020 года пройдет серию наземных и летных испытаний, - рассказал представитель проекта F-35 Брэнди Шифф. Поставки улучшенного устройства планируется начать летом следующего года.

Норвегия эксплуатирует 10 истребителей F-35 и планирует купить еще 42. По заявлению руководства страны, новая техника поможет королевству "противостоять доминированию российской авиации на севере Европы". Базируются F-35 на авиабазе Эвенес на севере страны. В ответ на опасения, что соседство новейших истребителей с мощными российскими радарами может раскрыть секреты F-35 норвежские летчики пообещали летать осторожно, используя радиолокационные отражатели и другие контрмеры.

Антон Валагин