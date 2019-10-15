Войти
15.10.2019
Военное обозрение

"НАТО нужно модернизироваться для противостояния России" - глава МИД Британии

92
0
0

Пресс-служба кабинета министров Великобритании обнародовала заявление главы МИД Соединённого королевства Доминика Рааба, которое тот сделал в ходе парламентской ассамблеи стран-членов НАТО. Весомая часть выступления Рааба оказалась посвящённой России.

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Британии объявил о виновности России в "нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", после чего добавил, что Россия "становится всё более агрессивной".

Из заявления главного британского дипломата:

Россия развёртывает ракетные системы, стараясь дестабилизировать Европу. Россия откровенно игнорирует верховенство международного права, пренебрегая ценностями. Вспомним про аннексию Крыма, про кибератаки на европейские страны, про попытку переворота в Черногории, про использование нервнопаралитического вещества в Солсбери. За всё это несёт ответственность Россия.

При этом г-н Рааб не уточнил, почему отдельным странам НАТО можно ставить своё внутреннее законодательство превыше международного, а России нет. Не рассказал и о том, как страны НАТО вторгались в Югославию, Ливию, Сирию, о том, как США и НАТО осуществляли кибератаки объектов стратегической инфраструктуры Ирана, ставя под угрозу безопасность всего региона, о том, что именно НАТО всё последнее время настойчиво продвигает свою инфраструктуру к границам России.

При этом г-н Рааб в ходе своего выступления заявил, что Североатлантическому военному блоку необходимо модернизироваться для противостояния России. В варианте западной логики, этот термин обычно означает необходимость увеличить траты на военные нужды.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Ливия
Россия
Сирия
США
Черногория
Югославия
Проекты
NATO
РСМД
Похожие новости
05.08.2019
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
23.05.2017
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
01.06.2015
Страшилки с душком
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 01:19
  • 1
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 00:37
  • 5
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 14.10 23:01
  • 4
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 14.10 22:40
  • 14
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 14.10 22:19
  • 20
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 14.10 21:51
  • 8
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 14.10 21:49
  • 22
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 14.10 20:30
  • 4
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 20:26
  • 18
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 14.10 20:19
  • 42
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 18:56
  • 9
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
  • 14.10 18:17
  • 1
Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны
  • 14.10 18:15
  • 1
Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах
  • 14.10 18:10
  • 1
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году
  • 14.10 18:02
  • 2
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму