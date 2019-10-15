"НАТО нужно модернизироваться для противостояния России" - глава МИД Британии

Пресс-служба кабинета министров Великобритании обнародовала заявление главы МИД Соединённого королевства Доминика Рааба, которое тот сделал в ходе парламентской ассамблеи стран-членов НАТО. Весомая часть выступления Рааба оказалась посвящённой России.

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Глава МИД Британии объявил о виновности России в "нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", после чего добавил, что Россия "становится всё более агрессивной".

Из заявления главного британского дипломата:

Россия развёртывает ракетные системы, стараясь дестабилизировать Европу. Россия откровенно игнорирует верховенство международного права, пренебрегая ценностями. Вспомним про аннексию Крыма, про кибератаки на европейские страны, про попытку переворота в Черногории, про использование нервнопаралитического вещества в Солсбери. За всё это несёт ответственность Россия.

При этом г-н Рааб не уточнил, почему отдельным странам НАТО можно ставить своё внутреннее законодательство превыше международного, а России нет. Не рассказал и о том, как страны НАТО вторгались в Югославию, Ливию, Сирию, о том, как США и НАТО осуществляли кибератаки объектов стратегической инфраструктуры Ирана, ставя под угрозу безопасность всего региона, о том, что именно НАТО всё последнее время настойчиво продвигает свою инфраструктуру к границам России.

При этом г-н Рааб в ходе своего выступления заявил, что Североатлантическому военному блоку необходимо модернизироваться для противостояния России. В варианте западной логики, этот термин обычно означает необходимость увеличить траты на военные нужды.