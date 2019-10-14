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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько российских боевых кораблей ведут наблюдение за американским эсминцев "Портер", который в субботу вошел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - говорится в сообщении центра.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", - отмечается в сообщении.

Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

"Портер", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Росс", размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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