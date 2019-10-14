Путин: размещение оружия в космосе будет иметь более негативные последствия, чем РСМД в Европе

Ашхабад. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение ракетного оружия в космосе еще более опасно для глобальной безопасности, чем развертывание ракет средней дальности.

"Размещение оружия в космосе чрезвычайно, еще хуже, чем ракеты средней дальности в Европе, еще больше ухудшит ситуацию в сфере безопасности в мире", - сказал Путин на саммите СНГ в пятницу в Ашхабаде.

"Дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы, в конце концов. Подлетное время поражения соответствующих объектов составит 5-7 минут", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул также, что серьезную угрозу представляет и сложность управления подобными комплексами. "Ведь управлять такими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, все что угодно", - сказал Путин.