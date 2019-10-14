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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Путин: американские РСМД в Азии смогут достичь территории РФ, это беспокоит Москву

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Ашхабад. 11 октября. ИНТЕФРАКС - Планы США по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в азиатском регионе тревожат Россию, поскольку эти ракеты смогут достигать российской территории, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.

"США вышли из РСМД и через три месяца испытали (ракету). Это совсем нехорошо, имея в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать их и в Азии - ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", - сказал Путин.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому, что это и нас касается", - подчеркнул президент РФ.

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Страны
Россия
США
Туркменистан
Южная Корея
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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