Путин: американские РСМД в Азии смогут достичь территории РФ, это беспокоит Москву

Ашхабад. 11 октября. ИНТЕФРАКС - Планы США по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в азиатском регионе тревожат Россию, поскольку эти ракеты смогут достигать российской территории, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.

"США вышли из РСМД и через три месяца испытали (ракету). Это совсем нехорошо, имея в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать их и в Азии - ведут переговоры с Японией и Южной Кореей", - сказал Путин.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому, что это и нас касается", - подчеркнул президент РФ.