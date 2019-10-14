Путин заявил об отсутствии собственного мнения у союзников США

Президент России Владимир Путин считает, что США намеренно не отвечают на предложение РФ отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира, в то время как их союзники не могут выразить свою точку зрения. Об этом он 11 октября заявил на саммите СНГ, проходящем в Ашхабаде.

"Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. По словам президента, все это вызывает обеспокоенность российского правительства.

3 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин допустил зеркальный ответ в случае, если Вашингтон разместит ранее запрещенные ракеты в Азии. Своим выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США уже ухудшили ситуацию с безопасностью в мире, а возможное размещение ракет создаст новые угрозы.

1 октября замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров не входит в планы Вашингтона. При этом представитель Пентагона заявил, что страна уже приступила к разработке новых ракет средней дальности.

В конце сентября российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.