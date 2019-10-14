Новейшее 57-мм орудие и 2 типа ракет резко увеличит огневую мощь БМП-2М

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Отечественные БМП-2 продолжают оставаться самыми многочисленными в данном классе бронетехники на вооружении сухопутных войск Российской армии.

В настоящее время в соединения начали поступать модернизированные варианты с боевым модулем "Бережок". Они успешно освоены личным составом, и уже участвуют в различным учениях.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как считают военные эксперты, следующим этапом совершенствования боевых машин пехоты второго поколения может стать их оснащение необитаемым боевым модулем "Эпоха". В качестве основного вооружения будет использоваться 57-мм автоматическая пушка низкой баллистики, которая, как сообщалось, кроме осколочно-фугасных снарядов получит еще кумулятивные боеприпасы, что позволит эффективно бороться с легкой бронетехникой.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Для уничтожения более тяжелых машин, а также различных огневых точек противника будут применяться управляемые ракетами "Булат". Всего 8 штук.

Для противодействия основным боевым танкам установлены известные ПТУР "Корнет", в своих самых совершенных версиях они способны бить на 8 км и пробивать 1300 мм брони.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Впервые макеты "Эпохи" на БМП были представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". В настоящее время, судя по публикациям в СМИ, данный боевой модуль уже испытывается на БМП-3. Не исключено, что в ближайшее время очередь дойдет и до "двойки".

Лев Романов