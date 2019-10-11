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11.10.2019
Военно-промышленный курьер

Военно-морской потенциал Украины разворовали

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Украине возбуждено уголовное дело по фактам возможной растраты бюджетных средств при реализации программы "Корвет". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

В 2017 году Минобороны Украины вновь запустило проект разработки и производства корвета нового поколения. На него планируется потратить около 32 млрд гривен, однако о ходе выполнения программы ничего не известно. Более того, Черноморский судостроительный завод, где велось строительство головного корабля, был признан банкротом. 

По мнению экспертов, нынешнее состояние украинской военной промышленности не позволяет вести разработку новых моделей судов.

Военная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Минобороны при выполнении программы создания и закупки корабля класса "корвет". Сумма предполагаемого ущерба составляет 84,5 млн гривен. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

"Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия"). Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

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Украина
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