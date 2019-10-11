МИД Армении осудил военную операцию Турции в Сирии, в Ереване заявляют, что под турецким огнем оказались армянские семьи

Ереван. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Армения призывает международное сообщество принять меры по прекращению военной операции Турции в Сирии, говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг.

"Армения осуждает осуществляемое на северо-востоке Сирии военное вторжение Турции, что ведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, жертвам среди гражданского населения, большому потоку вынужденных переселенцев и к гуманитарному кризису", - говорится в документе.

В МИД Армении также выразили обеспокоенность тем, что турецкая военная операция негативно отразится на положении "национальных и религиозных меньшинств" в Сирии.

В Ереване подчеркнули, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии создает непосредственную угрозу массовых нарушений прав человека.

"Армения призывает предпринять действенные международные усилия для прекращения этого военного вторжения, для предотвращения массовых зверств и защиты населения Сирии. Армения содействует единству и суверенитету Сирии и призывает избегать военных притязаний в отношении Сирии и ее народа. Армения продолжит на месте оказывать гуманитарную помощь дружественному народу Сирии", - отмечается в заявлении армянского МИД.

Со своей стороны депутат парламента Армении Мхитар Айрапетян сообщил на своей странице в "Фейсбуке", что под огнем в результате начала турецкой операции оказались районы Сирии, населенные армянами.

"Я провел телефонную беседу с генконсулом Армении в Мирии Арменом Саркисяном. Сейчас турки обстреливают Телль-Абьяд, где проживает 16 армянских семей. Планируется их эвакуация. Кроме того, обстреливается Камышли, где также проживает армянское население", - отметил Айрапетян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы Вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

По данным Минобороны Турции на утро четверга, турецкие войска продолжают продвижение вглубь северо-востока Сирии в районы восточнее реки Евфрат. Военное ведомство также сообщило, что Вооруженные силы Турции за минувшую среду нанесли удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии. Турецкие военные обстреливали позиции курдских бойцов в сирийских приграничных районах как с воздуха, так и при помощи артиллерии.

Западные СМИ в среду вечером сообщали со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев, что в ходе операции погибли уже не менее 11 человек. По их данным, среди погибших - восемь мирных жителей.

Перед тем, как Эрдоган объявил о начале операции, состоялся его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган проинформировал российского коллегу о том, что начинает операцию на северо-востоке Сирии, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Об этом речь шла", - сказал Песков.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. При этом 9 октября он заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции. "Этим утром Турция, которая является членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали ясно понять Турции, что эта операция - плохая идея", - говорилось в распространенном Белым домом заявлении Трампа.

В то же время сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции за проведение этой страной военной операции против курдов на севере Сирии. Проект предусматривает замораживание активов президента Турции, вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Предлагается ограничить выдачу виз этим людям для поездок в США. Также запланированы ограничительные меры, касающиеся энергетического и военного секторов. Кроме того, сенаторами предусмотрены санкции в рамках закона CAATSA за покупку Турцией у РФ ЗРС С-400.

В странах ЕС призвали Анкару прекратить операцию, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.