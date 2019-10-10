Глава МИД Бельгии осудил турецкую операцию на северо-востоке Сирии

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Бельгийский министр иностранных дел и обороны Дидье Рейндерс выступил в среду с осуждением предпринятой Турцией на северо-востоке Сирии военной операции и объявил, что Бельгия участвует в инициативе по срочному обсуждению этого кризиса в Совете Безопасности ООН.

"Бельгия как непостоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций запросила вместе с Германией, Францией, Соединенным Королевством и Польшей проведения срочных дебатов по этому кризису в Совете Безопасности в Нью-Йорке", - говорится в коммюнике бельгийского МИД, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

Рейндерс заявил, что "не существует военного решения для сирийского конфликта, только политический процесс позволит прийти к его надежному решению", сообщается в документе бельгийского внешнеполитического ведомства.

По заявлению министра, "первые вехи на этом направлении недавно были установлены с учреждением конституционного комитета".

"Военное вмешательство Турции может дестабилизировать этот хрупкий политический процесс и представляет собой угрозу для региональной стабильности. Это приведет к новым гуманитарным катастрофам для местного населения, чего необходимо избежать любой ценой", - приводятся в сообщении слова Рейндерса.

Глава МИД Бельгии также считает, что эта операция действительно будет иметь негативные последствия для коалиции в ее борьбе против исламистских террористических групп.