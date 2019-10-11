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11.10.2019
Известия.ru

Российские истребители-перехватчики показали ночной бой в стратосфере

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Пермского авиаполка Центрального военного округа показали ночной бой в стратосфере на высоте около 15 тыс. м. Видео в среду, 9 октября, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В учениях участвовали четыре экипажа высотных перехватчиков. Они были подняты по учебной тревоге и уже через несколько минут настигли условного противника.


Скорость самолетов составила 2,5 тыс. км/ч. Их задачами были перехват, сопровождение и уничтожение условного противника, в роли которого выступал идентичный истребитель МиГ-31.

Также отмечается, что для усложнения учебно-боевого задания наземные средства противовоздушной обороны не привлекались, экипажи действовали самостоятельно.

В августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.

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