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10.10.2019
Военное обозрение

"Подобраться ближе и осуществить подрыв": Иран готовит роботов для борьбы с танками США

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Иран провел выставку малых роботизированных платформ. Дешевые и высокомобильные роботы могут оказаться новым способом борьбы с транспортными средствами противника, с бронетехников и поставить США и их союзников в ситуацию, схожую с атакой на саудовские нефтяные объекты (причастность Ирана к атакам до сих пор не доказана). У Вашингтона просто нет систем, способных противостоять этому оружию.

Источник изображения: topwar.ru

Тегеран продолжает подготовку к возможной войне с Соединенными Штатами. Исламская республика делает ставку на дешевые высокомобильные платформы, которые трудно засечь и уничтожить современными средствами обнаружения и поражения.

Разработанный для иранских сухопутных сил Heidair-1 представляет собой шестиколесный дистанционно управляемый роботизированный аппарат. На фотографиях, опубликованных вооруженными силами Исламской республики, часть представленных Ираном роботов допонительно вооружена автоматами "Калашникова".


Назад ко Второй мировой

Данная машина будет использоваться для уничтожения танков и иной бронетехники противника. Смысл в том, чтобы подобраться ближе к танку и осуществить подрыв (с помощью установленного взрывного устройства).

В частности, продемонстрировано видео применения роботов. Аппарат успешно преодолевает неровности рельефа, а также производит подрыв под макетом танка.

Система возвращает нас к противотанковому оружию времен Второй мировой войны. Тогда нацистская Германия использовала тысячи мин "Голиаф" с дистанционным управлением, предназначенных для того, чтобы проползти под танками и сдетонировать в районе более тонкой брони подбрюшья бронетехники.

Это первый раз, когда Иран представляет такую платформу. Не менее интересно утверждение о том, что она будет "сетевая", предположительно способная функционировать в более или менее автономном режиме. На данный момент, однако, эти роботы являются устройствами с дистанционным управлением.

- сказал Сэмюэль Бендетт, советник Центра военно-морского анализа США.

В США отмечают, что на видео роботы не только несут автоматическое оружие и являются одноразовыми взрывными устройствами, они также работают в паре с БПЛА, кружащими над полем боя. Возможность вести аппараты удаленно к целям, замеченным дроном, расширяет диапазон угроз, которые могут представлять небольшие роботы для бронетехники.

Возможно, сама иранская армия не будет применять подобное вооружение. Однако вполне возможно эти платформы будут использовать хуситы в борьбе против Саудовской Аравии.

- подвел итог Бендетт.

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Страны
Германия
Иран
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
Робот
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