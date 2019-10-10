"Подобраться ближе и осуществить подрыв": Иран готовит роботов для борьбы с танками США

Иран провел выставку малых роботизированных платформ. Дешевые и высокомобильные роботы могут оказаться новым способом борьбы с транспортными средствами противника, с бронетехников и поставить США и их союзников в ситуацию, схожую с атакой на саудовские нефтяные объекты (причастность Ирана к атакам до сих пор не доказана). У Вашингтона просто нет систем, способных противостоять этому оружию.

Источник изображения: topwar.ru

Тегеран продолжает подготовку к возможной войне с Соединенными Штатами. Исламская республика делает ставку на дешевые высокомобильные платформы, которые трудно засечь и уничтожить современными средствами обнаружения и поражения.

Разработанный для иранских сухопутных сил Heidair-1 представляет собой шестиколесный дистанционно управляемый роботизированный аппарат. На фотографиях, опубликованных вооруженными силами Исламской республики, часть представленных Ираном роботов допонительно вооружена автоматами "Калашникова".

Project Heidar-1 Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg - Iran Military (@Iran_Military) October 4, 2019

Назад ко Второй мировой

Данная машина будет использоваться для уничтожения танков и иной бронетехники противника. Смысл в том, чтобы подобраться ближе к танку и осуществить подрыв (с помощью установленного взрывного устройства).

В частности, продемонстрировано видео применения роботов. Аппарат успешно преодолевает неровности рельефа, а также производит подрыв под макетом танка.

Система возвращает нас к противотанковому оружию времен Второй мировой войны. Тогда нацистская Германия использовала тысячи мин "Голиаф" с дистанционным управлением, предназначенных для того, чтобы проползти под танками и сдетонировать в районе более тонкой брони подбрюшья бронетехники.

Это первый раз, когда Иран представляет такую платформу. Не менее интересно утверждение о том, что она будет "сетевая", предположительно способная функционировать в более или менее автономном режиме. На данный момент, однако, эти роботы являются устройствами с дистанционным управлением.

- сказал Сэмюэль Бендетт, советник Центра военно-морского анализа США.

В США отмечают, что на видео роботы не только несут автоматическое оружие и являются одноразовыми взрывными устройствами, они также работают в паре с БПЛА, кружащими над полем боя. Возможность вести аппараты удаленно к целям, замеченным дроном, расширяет диапазон угроз, которые могут представлять небольшие роботы для бронетехники.

Возможно, сама иранская армия не будет применять подобное вооружение. Однако вполне возможно эти платформы будут использовать хуситы в борьбе против Саудовской Аравии.

- подвел итог Бендетт.