Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза

ЦАМТО, 9 октября. Боевой потенциал смешанного авиационного полка, базирующегося в Челябинской области, после перевооружения на самолеты поколения 4++ вырос в 1,8 раза.

Об этом в беседе с журналистами сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"В полк поступили современные авиационные комплексы Су-34, что ощутимо увеличило возможности по поражению как наземных, так и воздушных целей", – пояснил он.

В общей сложности авиаполк получил по гособоронзаказу 24 Су-34. Авиаполк под Челябинском – единственного соединение ЦВО, на вооружение которого находятся современные бомбардировщики.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.