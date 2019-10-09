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09.10.2019
Lenta.ru

Российским Су-57 нашли нового покупателя

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.

Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами. Известно, что в настоящее время основную часть боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29. Однако принятая в стране программа по модернизации Военно-воздушных сил предусматривает закупку тяжелых истребителей: в частности, в 2018 году Мьянма заказала у России шесть Су-30СМ и планирует в дальнейшем приобрести еще несколько таких самолетов.

В то же время, пишет MilitaryWatch, возможностей Су-30СМ как самолета поколения 4+ может оказаться недостаточно на фоне модернизации ВВС соседних стран, а приобретение Су-57 позволило бы Мьянме держать под контролем и Японию, и другие страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, закупка российских истребителей пятого поколения могла бы стать выгодным вложением для Мьянмы, несмотря на то, что они стоят на 40 процентов больше, чем Су-30СМ, и значительно дороже в эксплуатации.

Учитывая небольшой военный бюджет страны — порядка двух миллиардов долларов в год, Мьянма едва ли сможет позволить себе разместить такой же большой заказ на Су-57, как Турция или Индия, однако даже дюжины самолетов было бы достаточно, чтобы обеспечить стране необходимое преимущество, считает издание. При этом, по его данным, Мьянме, скорее всего, придется ждать до середины 2020-х годов, чтобы получить возможность разместить свой заказ.

Как отмечает MilitaryWatch, интерес к закупке российских Су-57 уже выразили Китай, Алжир, Вьетнам и Индия. Также ранее сообщалось, что Турция не исключает возможности купить российские истребители Су-57 на выгодных условиях.

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Страны
Алжир
Вьетнам
Индия
Китай
Мьянма
Россия
Турция
Япония
Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-30
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