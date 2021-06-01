Названы еще пять возможных покупателей Су-57

Вслед за Алжиром, Вьетнамом, Индией, Китаем и Турцией российский истребитель пятого поколения Су-57 может усилить ВВС еще пяти стран, активно модернизирующих свою фронтовую авиацию. Military Watch назвал новых покупателей и объяснил, зачем им стелс-истребители.

Казахстан

Это среднеазиатское государство является членом Организации коллективной безопасности на постсоветском пространстве и союзником Москвы, поэтому пользуется в военно-техническом сотрудничестве известными привилегиями. Современные истребители Су-30СМ были недавно поставлены казахским военным по российским ценам - значительно ниже экспортных.

ВВС Казахстана эксплуатируют еще два типа советских тяжелых истребителей: Су-27 и МиГ-31. Ожидается, что как минимум один из них заменят на Су-57 или его варианты. Несмотря на то, что страна не испытывает проблем с защитой своего воздушного пространства, срок службы ее Су-27 подходит к концу. Су-57 или Су-30СМ2 - самые вероятные варианты замены.

Эфиопия

Африканское государство стало одним из первых покупателей Су-27 - самолеты были поставлены 30 лет назад во время войны с Эритреей. Постоянная напряженность в отношениях с Египтом и Суданом заставляют Эфиопию поддерживать свои ВВС в боеспособном состоянии. Поскольку Су-27 будут списаны не позднее 2035 года, лучшая замена им - Су-57. Самолет пятого поколения обеспечит преимущество над истребителями потенциального противника, будь то египетские Су-35 или суданские МиГ-29. А стабильный экономический рост Эфиопии сделает покупку необременительной для бюджета.

Египет

После свержения в 2013 году прозападного правительства исламистов Каир стал ведущим покупателем российского оружия: от танков Т-90 до новейших разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и систем ПВО С-300В4. Сейчас предполагается, что в части истребительной авиации страна продолжит закупки Су-35, а также закажет партию легких МиГ-35. Но после принятия Су-57 на вооружение ВКС России вполне возможно, что Каир захочет именно его. Истребители пятого поколения обеспечат Каиру более весомое превосходство над американскими F-15EX, которые собирается закупить Израиль.

Мьянма

На фоне стремительно развивающегося военно-технического сотрудничества двух государств посол Мьянмы в России Ко Ко Шеин подчеркнул, что его страна заинтересована в приобретении Су-57.Сейчас большую часть боевого авиапарка этой страны составляют истребители МиГ-29, однако в рамках модернизации ВВС сделаны беспрецедентные инвестиции. Заказаны шесть тяжелых Су-30СМ, ожидается, что Мьянма приобретет еще от 6 до 12 самолетов этого типа. Также приобретена партия учебно-боевых Як-130, разработанных специально для подготовки пилотов современных истребителей - эта техника поможет подготовить специалистов для эксплуатации Су-57.

Поскольку Мьянма часто конфликтует с западными миром и соседней Бангладеш, приобретение эскадрильи самолетов пятого поколения может стать для нее более рентабельной инвестицией, чем покупка самолетов низшего класса.

Малайзия

ВВС этой страны используют два типа российских истребителей: МиГ-29 и Су-30МКМ. Поскольку соседний Сингапур приобретает у США самолеты-невидимки F-35, Малайзия, как ожидается, не останется в стороне и усилит свою авиацию новыми российскими самолетами.

Премьер-министр Махатхир Мохамад подробно рассказал о планах модернизации ВВС. По его словам, рассматривается вопрос замены старых истребителей четвертого поколения на более новые российские машины. Это может быть "трейд-ин": Россия примет старые самолеты, чтобы облегчить покупку новых. Возможна замена одной эскадрильи Су-30МКМ на Су-57, которые имеют серьезные преимущества перед F-35.

Антон Валагин