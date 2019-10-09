Игра в ракетные наперстки

Гонке ядерных вооружений Россия даст зеркальный ответ

Процесс формирования новой модели мирового устройства сопровождается целенаправленными усилиями США и ряда ведущих государств Запада вытеснить Российскую Федерацию из зон традиционных интересов и превратить ее в обычную региональную державу. Но несмотря на это, после развала Советского Союза Россия менее чем за два десятилетия вернулась в мировую политику сильным независимым игроком, обеспечивающим свою и союзников национальную безопасность, что никак не устраивает коллективный Запад.

Санкции, силовое и политическое давление на Москву с целью ослабить нас и втянуть в очередную гонку вооружений идут в ход именно поэтому. Становится актуальной проблема сохранения стратегической стабильности как основы экономического роста и обеспечения безопасности страны.

Ракеты преткновения

Ключевыми являются договоры между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года (ДРСМД) и о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ, заключенный в 2010-м (СНВ-3).

В последние годы Штаты, стремясь к глобальному доминированию, взяли курс на демонтаж всей так трудно выстроенной системы договорных соглашений в области контроля над стратегическими вооружениями. А это весьма негативно влияет на стратегическую стабильность и в целом на военно-политическую обстановку в мире.

Первым шагом в разрушении этой системы стал в 2002 году выход США из Договора о ПРО, 30 лет являвшегося одним из базовых в области контроля над стратегическими вооружениями. Соглашение на практике способствовало реализации принципа взаимного ядерного сдерживания, на нем базировалось прекращение гонки СНВ.

“ США намерены отказаться от моратория на ядерные испытания из-за якобы нарушения положений ДВЗЯИ российской стороной ”

Затем в феврале 2019 года мы услышали заявление президента США Дональда Трампа о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД и планируемом американцами выходе из него через полгода. Причем сделано это на фоне изменений ядерной политики США, изложенных в опубликованном в феврале 2018-го документе Пентагона "Обзор ядерной политики-2018" (Nuclear Posture Rewiev – NPR 2018). В нем сделан акцент на возрастании роли ЯО в американском военном строительстве, а также развитии средств глобальной системы ПРО.

Анализируя переговоры в области стратегических вооружений двух последних десятилетий, можно сделать вывод: США заранее планировали выход из ДРСМД. Так, начиная с 2013 года Белый дом обвинял Кремль в нарушениях. Началу кампании положили публикации в американских СМИ. Затем обвинения широко растиражировали и подхватили деятели из конгресса и администрации Штатов. Россия, отвергая облыжные обвинения, неоднократно подтверждала свою приверженность соблюдению ДРСМД.

Главная претензия американцев в том, что РФ на полигоне Капустин Яр якобы испытала КР наземного базирования 9М729 РК "Искандер-М" на дальность, превышающую разрешенные 500 километров ("Под каблуком англосаксонской бабушки"). На самом деле КРНБ имеет максимальную дальность полета 480 километров и никак не подпадает под ограничения ДРСМД.

Специалисты Минобороны России и МИДа РФ на брифинге 23 января 2019-го представили иностранным военным атташе 9М729 и рассказали о ее ТТХ, включая и дальность полета. Однако представители США, Великобритании, Франции, Германии и большинства других стран – членов НАТО брифинг проигнорировали. Уже на следующий день в Белом доме раскритиковали мероприятие, назвав его видимостью транспарентности.

Отметим – до сего дня доказательств нарушения Россией статей ДРСМД Соединенные Штаты так и не представили.

По нашему мнению, помимо дискредитации России в мире как надежного партнера, одной из основных целей США является отвлечение внимания мировой общественности от собственных нарушений ДРСМД.

В своем глазу бревна не замечая

У Москвы имеются обоснованные претензии к Вашингтону. В США реализуется масштабная программа производства и испытаний ракет-мишеней, схожих характеристиками с БРСД наземного базирования, для отработки средств ПРО. Вполне оправданно предположение – одновременно с отработкой средств ПРО (или под этим предлогом) проводились летные испытания разрабатываемых американских БРСД.

Далее, развертывание в Румынии и Польше комплексов ПРО с универсальными ПУ Мk-41, способными запускать не только противоракеты "Стандарт-3", но и КР морского базирования (КРМБ) "Томагавк", которые в этом случае должны классифицироваться как КРНБ. Для этого необходимо только поменять программное обеспечение, программистам на это потребуется несколько часов.

Американцы разрабатывают и производят ударные БЛА тяжелого класса, подпадающие под определение "крылатая ракета средней дальности наземного базирования".

Фото: seaforces.org

Несмотря на неоднократно высказанную РФ озабоченность, американцы постоянно уклонялись от предметного обсуждения претензий, что ясно показывает – Вашингтон не намерен работать совместно с Москвой над сохранением ДРСМД.

В США посчитали выгодным выйти из договора, поскольку уверовали в иллюзорную возможность относительно безнаказанно оказать силовое давление на РФ угрозой превентивного удара, при котором реакция России будет ослабленной из-за дефицита времени на ответ.

О полной поддержке позиции США по ДРСМД всеми странами – членами НАТО заявил генсек НАТО Столтенберг на 55-й (15–17 февраля 2019 года) Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он призвал не Америку, а Россию вернуться к соблюдению договора. Следовательно, ответственность за развал ДРСМД лежит и на Штатах, и на государствах альянса ("Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа").

Анализ возможных негативных последствий развала ДРСМД показал, что основными являются:

дальнейшее осложнение отношений РФ и США с их союзниками;

возобновление гонки вооружений и разработки образцов ракетных систем средней и меньшей дальности, в том числе мобильных грунтовых комплексов на базе пусковых установок Мk-41. В марте 2019-го в Пентагоне заявили, что до конца года испытают две новые американские РНБ средней дальности: баллистическая – с максимальной дальностью пуска 3000–4000 километров и крылатая – с максимальной дальностью полета более 1000 километров;

возможное развертывание США (НАТО) практически по всему периметру границы РФ, в том числе в Прибалтике, Польше, Румынии, Грузии, Японии, Южной Корее, на Украине и в других странах, наземных ракетных комплексов с баллистическими и крылатыми РСМД. Малое подлетное время к объектам поражения на территории России, а также способность КР обходить зоны ПРО и ПВО создадут серьезную угрозу безопасности РФ;

провоцирование возможного краха Договора о нераспространении ядерного оружия в связи со стремлением ряда стран (ярким примером является ситуация с КНДР) к обладанию ядерным оружием как единственно возможному для них пути компенсации технологического отставания и слабости ВС в сравнении с ведущими мировыми державами;

негативное влияние не только на продление Договора СНВ-3, но и на режим ограничения СНВ в целом, что чревато подрывом стратегической стабильности на глобальном уровне.

Следует констатировать, что независимо от судьбы ДРСМД военно-политическим руководством США (НАТО) предусматриваются меры, якобы не нарушающие договорные ограничения:

дополнительное развертывание в европейской зоне современных КР воздушного и морского базирования, возможно, в ядерном оснащении;

наращивание группировок ракетных кораблей в акваториях Средиземного, Норвежского, Балтийского и Черного морей;

размещение стратегических бомбардировщиков с КР воздушного базирования на передовых авиабазах;

активизация деятельности по созданию гиперзвукового оружия в рамках программы "Мгновенный удар";

обеспечение технической готовности размещаемых в Румынии и Польше комплексов "Иджис эшор", оснащенных универсальными установками вертикального пуска Мk-41 с противоракетами "Стандарт-3", к применению КРМБ "Томагавк";

создание космического эшелона ПРО с информационными и ударными функциями;

создание противоракетных средств воздушного базирования, использующих для перехвата стартующих ракет лазерное оружие.

В ожидании ответа

США создали инфраструктуру системы ПРО с функциями и обороны, и наступления. При этом возможное количество размещаемых ударных средств (крылатых и баллистических РСМД) – вопрос решаемый. Причем никто не даст гарантию, что и эти ракеты не будут оснащены ЯГЧ. А в условиях декларации США возможности превентивного применения ЯО угроза, связанная с ударным компонентом системы ПРО, обостряется вдвойне.

Президент РФ Владимир Путин заявил в феврале о том, что Россия также приостанавливает участие в ДРСМД, предписав министрам обороны и иностранных дел "…впредь не инициировать никаких переговоров по разоруженческой тематике до тех пор, пока партнеры не созреют для ведения с нами равноправного содержательного диалога по этой важнейшей для всего мира тематике".

Приостановка участия Российской Федерации в ДРСМД была юридически закреплена Указом президента РФ от 4 марта 2019 года № 91.

Следует подчеркнуть, что в случае выхода Штатов из ДРСМД Россия для обеспечения своей военной безопасности и безопасности союзников будет вынуждена принять ответные меры. В том числе те, которые президент Путин назвал зеркальными. А именно: приступить к разработке и налаживанию производства баллистических и крылатых ракет средней дальности наземного базирования и оснащению ими российских ВС.

К ответным мерам можно отнести:

разработку новых БРСД, в том числе оснащенных гиперзвуковыми ГЧ (или боевыми блоками – при комплектации ракет разделяющимися головными частями), что резко снизит возможности противника парировать ответный (ответно-встречный) удар российских ВС при отражении агрессии против РФ и (или) ее союзников;

модернизацию стоящих на вооружении ВМФ РФ "Калибров" для размещения на наземных ПУ при существенном сокращении сроков и затрат на развертывание группировки сил, оснащаемых КРНБ;

конструирование наземной версии РК морского базирования "Циркон" с гиперзвуковой КР, принятие которого на вооружение повысит эффективность ответно-встречных ударов по противнику благодаря значительному сокращению подлетного времени ракеты. Это практически исключает противодействие систем ПВО и ПРО противника.

Кроме того, возможен и весьма эффективный асимметричный ответ – оснащение армии перспективными образцами вооружения, о которых Владимир Путин говорил в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава российского государства подчеркнул, что как зеркальные, так и асимметричные меры будут предприняты только при развертывании американских РСМД наземного базирования. Политике мирного сосуществования Россия однозначно привержена, но не в ущерб своей безопасности. При этом Москва не собирается раскручивать гонку вооружений, а средства, которые потребуются на реализацию ответных мер, изыщут в оборонном бюджете.

Подчеркнем, что приоритетными будут критически важные объекты: военной и государственной инфраструктуры, промышленности, ключевые информационные и энергетические системы, поражение которых существенно снижает военно-экономический и боевой потенциал государства и способствует прекращению военных действий.

Союзникам США, прежде всего европейским, есть повод подумать, прежде чем поддерживать выход Штатов из ДРСМД и размещать у себя американские РСМД. По сути они заложники американских амбиций, в том числе и ядерных.

Разработка и создание ударных средств по программе обновленной ядерной политики, концепция развития системы ПРО и выход Штатов из ДРСМД подчеркивают устремление Вашингтона сохранить глобальное лидерство при усилении опоры на ядерное оружие, что явно и открыто угрожает мировой стратегической стабильности.

С прекращением действия ДРСМД мир станет более уязвимым из-за возврата на новом технологическом уровне весьма опасных вооружений. Кроме того, важно отметить резкое снижение и так невысокого уровня доверия, взаимопонимания и взаимодействия между США и РФ. По сути Штаты со второй половины десятилетия ориентированы на возрождение холодной войны, добиваясь силового превосходства над Россией, и последовательно реализуют курс на слом мировой системы контроля над вооружениями.

Очередным шагом в этом направлении явилось заявление главы управления военной разведки Пентагона генерала Роберта Эшли-младшего о возможном нарушении Москвой Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) якобы проведением тайных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля с использованием оружия крайне малой мощности. В этом обвинении, прозвучавшем в мае 2019 года в Гудзонском университете в Вашингтоне, ключевым является тезис "возможное нарушение".

Заметим, заявление сделал представитель страны, до сих пор не ратифицировавшей этот договор.

Как и в случае с ДРСМД, началась подготовка почвы для отказа США от моратория на ядерные испытания в связи с якобы нарушениями положений ДВЗЯИ российской стороной и как следствие – в свете объявления ими новой политики возобновление ядерных испытаний для отработки атомных зарядов малой и сверхмалой мощности.

Пока неясна судьба Договора СНВ-3. Если и он прекратится, то ситуация станет крайне опасной: стратегическая стабильность будет подорвана, для ее поддержания при отсутствии ограничительных договорных норм не останется ничего, кроме гонки вооружений.

Мир снова, как и во второй половине ХХ века, будет балансировать на грани ядерной катастрофы. Осознание того, что такое шаткое равновесие не может быть гарантией стратегической стабильности, привело военно-политическое руководство СССР и США во второй половине 60-х годов к пониманию необходимости развития переговорного процесса по ограничению, а в дальнейшем – сокращению на паритетной основе стратегических вооружений.

К сожалению, у современного американского военно-политического руководства короткая память, если оно пытается возродить ситуацию холодной войны при отсутствии международных юридически обязывающих соглашений в области контроля над ядерными потенциалами. Кроме того, у правящей элиты Штатов чрезвычайно развито чувство собственной исключительности, базирующееся на образе конца 40-х – начала 50-х годов прошлого века Дяди Сэма с ядерной дубинкой, претендующего на роль мирового жандарма.

Продолжению американского диктата в мире нет шансов. В современных условиях одним из путей укрепления стратегической стабильности могло бы стать широкое сотрудничества РФ и КНР для поддержания военно-политического равновесия в мире, включая и участие в международном переговорном процессе по ограничению ЯВ. Однако благодаря усилиям Запада путь на этом этапе не станет коротким. Но будет тернистым.

Александр Хряпин, доктор военных наук

Михаил Сосновский, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года