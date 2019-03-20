Под каблуком англосаксонской бабушки

Европа возвращается к худшим временам холодной войны

За минувший год произошло много нового, но, к сожалению, мало хорошего. Все более очевиден факт крушения проекта однополярного мира при безусловном доминировании единственной сверхдержавы.Однако движение к новому, полицентричному миропорядку встречает мощное сопротивление глобального сюзерена и его ближайших вассалов. Цель – сохранение в ближайшей перспективе военного и экономического превосходства над любым соперником, недопущение перехвата стратегической инициативы державами-конкурентами, в первую очередь – Россией и Китаем.

Наша страна, как испытанная, проверенная временем "мишень", здесь занимает особое место. Антироссийская составляющая американской внешней политики – один из редких примеров консенсуса между законодательной и исполнительной властью в США.

С подачи в первую очередь Вашингтона и его ближайших союзников продолжается оголтелая антироссийская вакханалия. Нашу страну продолжают обвинять во всех возможных и невозможных смертных грехах. Пытаются представить чуть ли не главной угрозой сложившемуся миропорядку.

Капризы Трампа

Удивительно, но абсолютное большинство претензий к России предъявляется в формате хайли лайкли. На русский язык это выражение можно перевести по-разному. Например, вероятно или нам кажется. Но в конкретном контексте уместен иной вариант перевода на наш богатый язык: "Одна бабушка сказала". Бабушка может по причине возраста что-то перепутать, что-то невольно или сознательно, просто из вредности, переврать. Однако объективность информации, полученной миром от этой бабушки (в нашем случае от англосаксонской), почему-то не подвергается сомнению.

Теперь ближе к фактам.

Начну с того, что вызывает серьезную обеспокоенность далеко не только у нас. С момента избрания президентом США Дональд Трамп ведет себя в отношении договорной базы, которая в течение десятилетий обеспечивала международную стабильность, как капризный ребенок, одну за другой ломающий нелюбимые игрушки.

“Комитет по обороне оценивает ситуацию как сопоставимую с 1935 годом, когда после прихода к власти Гитлера создались условия для масштабной агрессии”

Новый "вклад" Вашингтона в демонтаж существующих режимов контроля над вооружениями – приостановление выполнения обязательств США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Повод (наша крылатая ракета 9М729) явно надуманный. Свои мотивы США основывают на неких закрытых данных. Объективных доказательств "вины" России так и не было представлено. Наша беспрецедентная попытка на пальцах объяснить абсурдность американских претензий на соответствующем брифинге Министерства обороны была попросту проигнорирована.

Поэтому нам трудно судить, на основании каких конкретных сведений американцам удалось убедить остальные страны НАТО поддержать слом договора вопреки собственным интересам безопасности.

В то же время о наших претензиях к США заокеанские партнеры и "компетентные" западные эксперты как воды в рот набрали.

Ответственность в таких серьезных вопросах не может быть индивидуальной. Это следует иметь в виду тем европейским странам, которые позволят разместить на своей территории подобные американские ракеты. Как отметил наш Верховный главнокомандующий, уйти от ответственности не удастся и центрам принятия соответствующих решений.

В сегодняшних условиях Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Соответствующий указ президента подписан. Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем.

В любом случае развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности может тяжело ударить по системе международной безопасности и стабильности. Для Европы это означало бы риски возвращения к худшим временам холодной войны.

Продолжает тревожить ситуация вокруг российско-американского Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого через два года заканчивается. Прекращение его может привести к катастрофическим последствиям. И об этом надо думать уже сегодня.

Вашингтон, демонстративно игнорируя основополагающие принципы международного права, продолжает активно вмешиваться во внутренние дела иностранных государств. Самый свежий пример – Венесуэла.

Многолетний курс Белого дома на насильственную смену неугодных ему режимов несет серьезную угрозу системе справедливого мироустройства. Действия США на международной арене способствуют тому, что имеющие соответствующий ресурс национальные лидеры используют фактор силы в качестве чуть ли не единственной гарантии суверенитета и инструмента продвижения своих интересов.

Чтобы закрыть тему российско-американских отношений, скажу еще следующее. Компрадорская внешняя политика, которую проводило позднесоветское и раннероссийское руководство, позволила США и Западу в целом сделать вывод о том, что наша страна легла в парадигму глобализации (а по сути вестернизации) развития человеческой цивилизации. Сегодня западные элиты осознали ошибочность этого вывода. Как должны понимать и то, что "по-прежнему" уже не будет.

Польша, Литва, Латвия, Эстония, другие страны соревнуются в благорасположении Вашингтону. Показательна польская инициатива о создании в этой стране американской военной базы, которую Варшава готова финансировать за собственный счет в объеме более двух миллиардов долларов.

"Миссия" НАТО

Теперь о непосредственных военных угрозах безопасности России. В соответствии с Планом действий по повышению боевой готовности ОВС НАТО и Концепцией передового присутствия и усиления блок продолжает наращивать военное присутствие у наших границ. В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества. Вопрос: для чего?

В Восточной Европе, акваториях Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки НАТО. Проводимые учения в основном имеют выраженную антироссийскую направленность.

“Послемайданный Киев стал идеальным полигоном для отработки навыков травли "русского медведя"”

Непонятна мотивация руководства блока в вопросе привлечения неядерных союзников по НАТО к отработке в так называемых совместных миссиях навыков применения ВВС тактического ядерного оружия. А как следует понимать недавние заявления на слушаниях в конгрессе генерала Скапарротти, который возглавляет ОВС НАТО в Европе и Европейское командование ВС США? Напомню, обсуждались планы увеличения численности американских военнослужащих в Европе, в том числе за счет размещения на постоянной основе боевых самолетов пятого поколения (F-22, F-35), малозаметных и способных нести ядерные заряды. Якобы для "сдерживания агрессивной России".

Вызывает недоумение готовность размещать на своей территории объекты, которые будут обязательно включены в наши оперативные планы как потенциальные цели. Вопрос: какие действия в этой ситуации предпринимала бы любая страна, претендующая на собственный суверенитет? Разумеется, наращивала бы оборонительные возможности на угрожаемых направлениях. Что и будет делать Россия в соответствии со своими планами и оценками. В старой советской песне очень правильно звучало: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!".

Не могу обойти вниманием ситуацию вокруг Украины.

Во внешнеполитическом инструментарии Запада издавна используется прием установления в сопредельных противнику странах враждебных ему режимов. В отношении России послемайданный Киев стал идеальным дополнительным пазлом в геополитической мозаике. Удобным полигоном для отработки навыков травли "русского медведя". Воинственный укронационализм западные спонсоры принимают со снисхождением. Носятся с киевскими властями, как с умственно отсталым ребенком: он такой же, как все, ему можно многое простить, тем более что у него "родовая травма".

Россию не может не беспокоить сохранение напряженности на юго-востоке Украины. В районе Донбасса развернута многотысячная группировка ВСУ. Нельзя исключать вопреки Минским договоренностям новых вооруженных провокаций Киева в отношении Донецкой и Луганской республик.

Настоятельный совет западным "охотникам-медвежатникам" – не будите лихо, пока оно тихо. У каждой страны, тем более у великих держав, к которым, безусловно, относится и Россия, есть свои красные линии во внешней политике.

Ключ к Арктике

Несколько слов об Арктике.

Под предлогом якобы "вынужденного реагирования" на деятельность Вооруженных Сил России в Заполярье НАТО принимает активные меры по укреплению своего "северного фланга", активизирует военную деятельность в регионе. Всего в этом регионе в минувшем году было организовано 11 учений блока, крупнейшими из которых стали проведенные в Норвегии маневры "Трайдент джанкче-2018". В их войсковой фазе были задействованы до 50 тысяч военнослужащих, около 80 кораблей и судов, более 160 самолетов и вертолетов.

Постоянное военное присутствие США в северных широтах поддерживается за счет организации не менее трех боевых служб в год атомными многоцелевыми подводными лодками в акваториях Баренцева и Норвежского морей. На территории Норвегии на ротационной основе базируются до 700 военнослужащих морской пехоты США.

При таких обстоятельствах, помня заявления некоторых западных политиков об "исторической несправедливости" владения Россией "неоправданно" большой территорией и богатейшими природными ресурсами, наша страна продолжит проведение мероприятий, направленных на обеспечение ее суверенных прав в Арктике. В этом ключе следует оценивать и анонсированные правительством России новые правила прохода иностранных военных кораблей и судов по Северному морскому пути. Они предусматривают уведомительный порядок такого прохода, обязательное наличие на их борту российских лоцманов и право на принятие Россией чрезвычайных мер в случае несанкционированного движения в этих водах.

Комментируя правительственное решение, скажу, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил. Мы не намерены далее пассивно наблюдать за военно-морской деятельностью иностранных государств в российских территориальных водах и вблизи них.

Более того, Комитет по обороне готов выступить с инициативой ужесточить предложенные меры, дополнив их ограничениями по водоизмещению таких кораблей, их бортовому вооружению и т. д.

В целом ситуация в мире приобретает все более непредсказуемый и взрывоопасный характер. Комитет по обороне оценивает ее как сопоставимую с 1935 годом, когда после прихода к власти Гитлера создались условия для масштабной агрессии, и в 1939-м началась Вторая мировая война.

В основе статьи – выступление перед военными атташе в Государственной думе 11 марта 2019 года.

Владимир Шаманов, председатель Комитета Государственной думы по обороне

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года