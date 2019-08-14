Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа

Россию призывают спасать Европу в одиночку

В преддверии одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) военно-политические руководители НАТО и Европейского союза вновь выступили с критикой России по этому вопросу.

Позицию Североатлантического альянса изложил во "Франкфуртер альгемайне цайтунг" его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Точку зрения ЕС поведала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, которая дала отдельное интервью представителям СМИ, подкрепленное специальным заявлением этой европейской структуры. Оба выступления касались дальнейшей судьбы ДРСМД, но со странным подходом.

Два заявления, один смысл

К сожалению, оба высокопоставленных представителя обратились с прямыми призывами воспользоваться последним шансом, чтобы оставить в силе этот договор, адресовав их только России, а не Соединенным Штатам. Словно не было февральского заявления Дональда Трампа о готовности Вашингтона денонсировать ДРСМД в полном объеме. Следует отметить ряд положений публичных выступлений высокопоставленных представителей НАТО и Евросоюза, имеющих принципиальное значение и которые было бы неправильно оставить без внимания.

И в НАТО, и в ЕС в своих демаршах вновь вытащили тему "создания и развертывания" в России крылатой ракеты наземного базирования (КРНБ) 9М729 с максимальной дальностью 480 километров, то есть не запрещенной ДРСМД, который охватывает своими ограничениями только баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности такого же способа базирования – способные преодолевать расстояния от 500 до 5500 километров. По этой причине в изложенной критике прослеживается явный непрофессионализм.

“ США намерены снова создать в Европе ситуацию, которая возникла после двойного решения НАТО о развертывании ядерных "Першингов" и "Томагавков" ”

Названные заявления высокопоставленных представителей НАТО и Евросоюза объединяет и то обстоятельство, что они уже в десятый раз не представили никаких доказательств нарушений Россией договора 1987 года, хотя обвинения с их стороны по этому поводу сыплются как из рога изобилия уже семь лет. Для справки: США провели более 30 встреч с Россией на высоком уровне по этому вопросу и всякий раз пытались навести тень на плетень.

Странно, что и Столтенберг, и Могерини проигнорировали тот факт, что США начиная с октября 1999 года при проверке эффективности их системы ПРО активно использовали в качестве учебных перехватываемых мишеней баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные ДРСМД. То есть открыто нарушали этот акт. Невозможно предположить, что оба лидера столь высокого ранга не знали о пресс-релизах Пентагона и справочных материалах исследовательской службы конгресса, которые описывали проведенные "эксперименты", указывая не только место и время, но и класс перехватываемых ракет-мишеней, а именно средней, меньшей и промежуточной дальности. К последнему варианту военные США относят образцы с дальностью стрельбы в пределах 3000–5500 километров, которые однозначно вписываются в ограничительные пространственные параметры договора 1987 года. Таким образом, за последние 20 лет американская сторона использовала в общей сложности шесть типов ракет этих классов общим числом 117 единиц.

Потенциальная установка американских КРНБ и беспилотных летальных аппаратов (БЛА), имеющих схожие тактико-технические характеристики с ними, в пусковые шахты операционных баз системы ПРО США в Румынии (уже на боевом дежурстве) и в Польше (приобретет такой статус в 2020 году) также явится нарушением ДРСМД. Такая замена ракет системы ПРО на КРНБ или БЛА наступательного характера может быть произведена довольно быстро, диаметр ПУ и их программное обеспечение позволяют это сделать. А это в общей сложности 48 ракет – по 24 на каждую базу, которые по названным причинам являются комбинированными объектами оборонительно-наступательного характера, да к тому же выдвинутыми "на передовые рубежи" относительно территории России.

Важная деталь: именно новая стратегия противоракетной обороны США, одобренная в начале 2019 года, предусматривает их использование для нанесения удара по России еще "до запуска" российских МБР.

Подобными заявлениями НАТО и ЕС уже давно пытаются переложить ответственность за разрушение ДРСМД с Вашингтона на Москву, хотя именно американская сторона инициировала его денонсацию в одностороннем порядке под фальшивыми предлогами.

В этой связи обращения руководства альянса и Евросоюза к Москве по поводу "спасения" ДРСМД некорректны и несостоятельны. Адресатом должен быть в первую очередь Вашингтон как инициатор курса на слом всей системы контроля над вооружениями. "Нью-Йорк таймс" справедливо отметила 15 июля: "Приверженность Трампа новым соглашениям вызывает вопросы, учтивая общий скепсис его администрации по вопросам контроля над вооружениями".

Стоит напомнить, в чем проявляется скепсис. Из 13 двусторонних и многосторонних договоров и соглашений в этой области, к которым США испытывают крайне негативное отношение, шесть касаются ракетно-ядерных вооружений и укрепления режима нераспространения. Как результат нарушения Соединенными Штатами Договора СНВ-3 и ДНЯО, выход из ДРСМД, отказ от ратификации ДВЗЯИ, одностороннее расторжение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) и неполное соблюдение Соглашения об утилизации оружейного плутония.

Чем закончились консультации?

Итоги состоявшейся встречи в Женеве, которая была проведена на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России и США, не добавили оптимизма ни по поводу ДРСМД, ни относительно возможной пролонгации другого договора, касающегося стратегических наступательных ядерных вооружений сторон, который в феврале 2021 года может прекратить свое существование в связи с окончанием срока действия. Речь идет о СНВ-3.

Никаких сдвигов по теме ДРСМД в ходе женевских консультаций не произошло, позиции сторон не изменились, заявил заместитель главы МИДа России Сергей Рябков. Вполне естественно, что делегация РФ отклонила все попытки Вашингтона возложить на Москву ответственность за ожидаемую судьбу договора 1987 года.

Как и ожидалось, сообщил глава российской делегации на женевских консультациях об их итогах, американская делегация вообще не зафиксировала какую-то позицию по теме продления Договора СНВ-3, подписанного в Праге девять лет назад.

Первая причина такого подхода американской стороны в том, что президент Дональд Трамп обещал изложить свою точку зрения по этому вопросу только в следующем году. Вторая в том, что среди высших представителей нынешней американской администрации пока превалирует мнение, будто его продление до 2026 года не отвечает национальным интересам США: он будет мешать создавать принципиально новую стратегическую ядерную триаду с заменой всех трех ее компонентов.

В то же время в Вашингтоне пробрасываются намеки, что американская сторона будет готова пойти на компромисс, то есть продлит его на последующие пять лет, если Россия не будет создавать новые перспективные виды вооружений, которые, как хорошо известно, даже не прописаны в пражском договоре. Ловкий трюк. Видимо, в этом контексте будет справедливым задать простой вопрос: а что США могут уничтожить из своих собственных перспективных вооружений, если российская сторона заявит о готовности продлить Договор СНВ-3 на пять лет?

Наша делегация в Женеве сделала акцент на обязательном соблюдении положения Договора СНВ-3 об органичной взаимосвязи между наступательными и оборонительными стратегическими вооружениями, особо подчеркнув ее возрастающую значимость. Известно, что американская сторона такую взаимосвязь фактически обнулила, приступив к развертыванию глобальной системы ПРО. Такая сцепка будет подорвана в еще большей степени после создания Пентагоном ударных космических вооружений, в том числе развертывания на орбите ударных элементов системы ПРО. Российская же сторона в Женеве особо подчеркнула, что любое новое гипотетическое соглашение с США в сфере контроля над вооружениями должно в обязательном порядке отражать эту взаимосвязь и соблюдать ее.

Делегации обсудили и многие другие темы, которые вызывают вопросы, в том числе аспекты возможного применения ЯО. Известно, что нынешняя ядерная стратегия США имеет 14 положений, позволяющих применить ЯО стратегического и тактического назначения либо в первом, либо в ответном ударе, в то время как соответствующая доктрина России предусматривает только два случая, которые не представляют никакого секрета, и лишь в ответ.

Вызывает беспокойство сохранение в ядерной стратегии США таких установок, как эскалация с целью деэскалации, то есть наращивание возможностей применения ЯО для урегулирования конфликтов с применением обычных видов вооружений. В настоящее время в странах НАТО происходит трансформация военных учений с упором на усиление в них ядерного фактора.

В российской доктрине нет такого положения, равно как и установки о нанесении первого превентивного и упреждающего ядерного удара. Нет и концепции расширенного ядерного сдерживания, которая есть у США. Она предусматривает прикрытие американских союзников по НАТО и ряда государств, не входящих в этот альянс.

В российской ядерной доктрине отсутствует положение о применении ядерных боезарядов малой мощности, в то время как в американской оно присутствует.

На консультациях американская сторона пыталась обвинить Россию в модернизации тактического ЯО, как будто Пентагон не занимается тем же. Прозвучало, что Москва якобы имеет превосходство по этому оружию. Странно, что при изложении своей путаной позиции по этому вопросу американские представители напрочь забыли упомянуть и такой существенный географический фактор, как сохраняющееся в четырех государствах Европы (Бельгии, Италии, Нидерландах и ФРГ), а также в азиатской части Турции американское ЯО тактического значения, способное выполнять стратегические задачи. Подобная забывчивость объясняется тем, что Россия не развертывает такой вид ядерных вооружений за пределами своих рубежей. Сохраняя свое ТЯО на территории неядерных государств, США нарушают Договор о нераспространении, в частности, статью 1.

Что же касается количества тактических ядерных вооружений России и США, то обе стороны никогда не обменивались количественными показателями по ним, поскольку прежде не вели официальных переговоров об их ограничении или сокращении, а лишь указали в начале 90-х процент их добровольного взаимного сокращения относительно неназванной общей величины.

Российская сторона считает, что географический фактор в данном вопросе должен быть раз и навсегда устранен. То есть все американское ТЯО, развернутое в Европе и Азии, без исключения, безо всяких увязок и оговорок должно быть вывезено на континентальную территорию США. Возможные переговоры по ТЯО между Россией и Соединенными Штатами могут начаться только при условии продолжения полного и ответственного участия Вашингтона в Договоре о ликвидации РСМД и полного соблюдения СНВ-3. Но не только в увязке с ними.

Как и в случае с СНВ Россия при рассмотрении вопроса о начале переговоров о сокращении или ограничении ТЯО будет принимать во внимание другие аспекты проблематики нераспространения оружия массового уничтожения и контроля, прежде всего над ядерными и противоракетными вооружениями, а также учитывать объективные факторы, самым непосредственным образом оказывающие влияние на стратегическую стабильность и баланс сил в мире. Речь идет о размещении тяжелых стратегических ядерных бомбардировщиков и тактических ядерных средств передового базирования США в Европе и Азии, продолжающемся процессе создания ими глобальной системы ПРО и других аспектах.

Европа раз и навсегда должна быть освобождена и от новых ядерных ракет средней дальности США, и от их авиабомбы В-61-12, так как она может использоваться в региональных конфликтах, поскольку имеет два варианта боезарядов малой мощности, то есть меньше пяти килотонн. США одновременно должны прекратить нарушать статью 1 ДНЯО, которая запрещает размещение ядерного оружия на территории неядерных государств.

Странно, что в ходе дискуссии в Женеве делегация США настаивала на соучастии КНР в "обновленном" договоре 1987 года, хотя Пекин уже давно решительно и твердо отклонил "трогательную заботу" Вашингтона о сокращении китайского ядерного арсенала на американских условиях.

Намерение создать новые ракеты средней и меньшей дальности в ядерном снаряжении не единственная причина выхода США из ДРСМД. Преследуется еще несколько целей. США намерены искусственно создать в Европе ситуацию, которая возникла после декабрьского (1979) двойного решения НАТО о развертывании ядерных "Першингов" и "Томагавков", заставить Россию отказаться от перспективных видов стратегических ядерных и иных видов вооружений, которые не упомянуты в ДРСМД и Договоре СНВ-3, вовлечь КНР в переговорный процесс о сокращении ее ядерных вооружений, а также побудить своих партнеров по НАТО повысить к 2024 году уровень расходов на военные цели с двух до четырех процентов ВВП.

Объявленные в США и НАТО ответные действия в случае прекращения ДРСМД (в частности усиление потенциала противоракетной обороны, увеличение масштабов военных учений, дополнительная концентрация тяжелых вооружений в Европе, расширение разведывательной деятельности и наращивание военно-морской и военно-воздушной активности вблизи рубежей России) уже успешно преодолеваются военно-техническими мерами и активной деятельностью Вооруженных Сил РФ.

В ответ на выход Вашингтона из договора 1987 года Москва уже на самом высшем государственно-политическом уровне зарезервировала за собой право поступить зеркально и адекватно в ответ на неизбежное изменение военно-стратегической ситуации.

Что же касается возможного развертывания российских ракет средней и меньшей дальности в европейской части страны уже после прекращения существования ДРМСД, здесь также действует принцип зеркальности. Если американские оппоненты не откажутся от своих планов, получат симметричный вариант противодействия. Естественно, вина за такое развитие событий полностью ляжет на Вашингтон. А не на Москву, как заявляет Столтенберг.

Справка "ВПК"

Владимир Козин – член-корреспондент Академии военных наук и Российской академии естественных наук, автор монографий "Тактическое ядерное оружие США: сокращения или модернизация?" (2015, 496 стр.), "Перспективы Договора о ликвидации РСМД 1987 года. Белая книга" (2017, 208 стр.), "Эволюция стратегических и тактических ядерных вооружений США и особенности их применения в XXI веке" (2019, 1080 стр.) и других.

Продолжение темы – "Ракеты средней и меньшей дальновидности", "Калибр" и "Кинжал" приземляются".

Владимир Козин, член-корреспондент АВН, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года