В России захотели уничтожать астероиды ядерными бомбами

Группа российских ученых признала безопасным и эффективным использование ядерных устройств для уничтожения астероидов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в издаваемом РАН "Астрономическом журнале".

Согласно исследованию, астероид необходимо уничтожать ядерными бомбами во время сближения с Землей перед тем, как он должен будет упасть на планету. По словам ученых, "это реально", но нужно соблюдать ряд определенных условий.

По их словам, этот способ может стать крайним вариантом, когда невозможно изменить траекторию астероида с помощью выведения на орбиту космического аппарата, который отклонил бы небесное тело за счет гравитации.

"Мягкий увод с орбиты столкновения может потребоваться многократно, уничтожение же объекта происходит однократно", — заключили специалисты.

В августе НАСА предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. Максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с планетой произошло 28 августа. Он прошел в 1 миллионе километров от Земли и оказался в 40 раз ближе, чем Венера.