ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-20 "Цинциннати"

ЦАМТО, 7 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 5 октября в Галфпорте (шт.Миссисипи) церемонии ввода в боевой состав флота корабля прибрежной зоны LCS-20 "Цинциннати" класса "Индепенденс". В мероприятии приняли участие более 1400 человек.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. 2 марта 2019 года в Чарлстоне (шт.Южная Каролина) состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США 9-го боевого класса "Индепенденс" – (LCS-18) "Чарльстон".

Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась на предприятии Austal USA в Мобайле 10 апреля 2017 года. Корабль был спущен на воду в мае 2018 года. Приемочные испытания LCS-20 успешно завершились 14 февраля 2019 года. ВМС США "Цинциннати" был передан на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) 21 июня 2019 года. В ближайшее время корабль будет отправлен в порт приписки – на военно-морскую базу "Сан-Диего".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра". LCS-22 "Канзас-Сити" проходит испытания и, как ожидается, будет передан ВМС США осенью 2019 года. Ведется подготовка к строительству следующих кораблей серии.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.