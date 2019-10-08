Войти
08.10.2019
ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-20 "Цинциннати"

286
0
0
USS "Cincinnati" (LCS-20)
Корабль прибрежной зоны USS "Cincinnati" (LCS-20).
Источник изображения: http://www.korabli.eu

ЦАМТО, 7 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 5 октября в Галфпорте (шт.Миссисипи) церемонии ввода в боевой состав флота корабля прибрежной зоны LCS-20 "Цинциннати" класса "Индепенденс". В мероприятии приняли участие более 1400 человек.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. 2 марта 2019 года в Чарлстоне (шт.Южная Каролина) состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США 9-го боевого класса "Индепенденс" – (LCS-18) "Чарльстон".

Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась на предприятии Austal USA в Мобайле 10 апреля 2017 года. Корабль был спущен на воду в мае 2018 года. Приемочные испытания LCS-20 успешно завершились 14 февраля 2019 года. ВМС США "Цинциннати" был передан на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) 21 июня 2019 года. В ближайшее время корабль будет отправлен в порт приписки – на военно-морскую базу "Сан-Диего".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра". LCS-22 "Канзас-Сити" проходит испытания и, как ожидается, будет передан ВМС США осенью 2019 года. Ведется подготовка к строительству следующих кораблей серии.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
Похожие новости
19.12.2018
ВМС США заказали ещё два корабля типа "Индепенденс"
12.02.2018
ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-12 "Омаха"
29.05.2017
Freedom и Independence заглянут под воду
09.12.2016
LCS – крепкие корабли, требующие доработки
20.03.2012
США договорились о строительстве корабля в честь Габриэль Гиффорд
11.11.2008
На вооружение ВМФ России могут поступить боевые корабли-тримараны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 09:17
  • 2
В США уравняли С-400 и Patriot
  • 08.10 08:53
  • 1
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 08:30
  • 1
В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе
  • 08.10 02:07
  • 2
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 08.10 01:32
  • 14
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 01:07
  • 1
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства
  • 08.10 01:04
  • 11
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 01:00
  • 8
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 08.10 00:08
  • 88
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 07.10 23:04
  • 37
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 22:50
  • 8
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником с ПВРД
  • 07.10 22:09
  • 9
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 07.10 20:13
  • 2
Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете
  • 07.10 18:48
  • 114
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 07.10 18:15
  • 1
Эксперт в США: Русские не просто так делают ставку на подлодки, отказываясь от авианосцев