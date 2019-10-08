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08.10.2019
Интерфакс-АВН

Турция может бороться с террористами в Сирии, но должна уважать целостность этой страны - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле в связи с планами Анкары провести военную операцию против сирийских курдов рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии.

"В Кремле знают о приверженности Турции постулату по территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является, собственно, отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях, в первую очередь, придерживаться этого постулата", - продолжил он.

По словам Песков, в Кремле допускают действия Турции по обеспечению собственной безопасности.

"Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии", - пояснил представитель Кремля.

"Но, еще раз повторяю, что, в первую очередь, мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул Песков.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, контактировал ли президент РФ Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в последние дни в связи с планами Анкары в Турции.

"Но вы знаете, что, в целом, контакты и по линии военных, и по линии спецслужб весьма насыщены и регулярны", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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