Арктика и Крым под защитой: Россия установит новые РЛС

Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

Россия к 2022 году построит на Крайнем Севере станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в Минобороны. Кроме того, к 2024 году планируется завершить строительство такой станции в Севастополе. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, в настоящее время такие системы есть только у России и США.

В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны. Там отметили, что сейчас продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций (РЛС). Это будут первые станции на Крайнем Севере.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее обратил внимание, что приоритетами развития военной инфраструктуры на сегодняшний день являются строительство объектов для стратегических ядерных сил и войск в Крыму и Арктике.

На полуострове сейчас также ведется активное развитие военной инфраструктуры. Как сообщил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов, строительство новой РЛС "Воронеж-М" СПРН планируется начать в районе Севастополя уже в текущем году. Он сказал "Московскому комсомольцу", что это строительство планируется завершить к 2024 году.

Морозов отметил, что в СПРН, которая позволяет получать оперативную информацию о пусках чужих баллистических ракет, несут постоянное дежурство новейшие РЛС "Воронеж". "Они расположены по периметру наших границ - в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях", - уточнил генерал.

РЛС нового поколения "Воронеж" СПРН созданы по технологии высокой заводской готовности. Они вошли в состав сил Воздушно-космических сил РФ 1 декабря 2011 года.

О том, что Россия завершила модернизацию наземного сегмента СПРН, Игорь Морозов сообщал еще 16 февраля. "Этой системе, как стратегической, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Заместитель командующего Космическими войсками напомнил, что в 2018 году на боевое дежурство были поставлены три новые радиолокационные станции: в Енисейске, Барнауле и Орске.

Таким образом было создано сплошное периферийное радиолокационное поле, в котором до этого имелись определенные разрывы. Они в свою очередь были связаны с тем, что Советский Союз распался и часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР. "Часть средств по требованию руководства этих государств была ликвидирована, поэтому пришлось в определенной степени воссоздавать систему заново", - пояснил он.

Генерал отметил, что на сегодняшний день остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций. На их завершение необходимо потратить около трех лет. При этом он уточнил, что процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно. Тогда генерал отмечал особую актуальность этой системы в связи с тем, что США планировали выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 2 августа это соглашение было разорвано.

Морозов подчеркнул, что российская система контроля космического пространства способна отследить полет аппаратов к Луне и Марсу. Он отметил, что постоянно контролируются орбиты до 40 тыс. км. "Вся информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где ведется каталог космических объектов. В настоящее время в этом каталоге мы числим около 20 тыс. различных космических объектов", - сообщил военный.

Как отмечал президент России Владимир Путин, на сегодняшний день СПРН есть только у РФ и США.

По его словам, сейчас российская сторона помогает Китаю создать такую систему. "Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР", - отметил российский лидер в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что Москва намерена и дальше работать с Пекином в области военной техники.

Лидия Мисник