Генконструктор Сапрыкин: СПРН России может отследить пуски ракет с любой точки планеты

Генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи рассказал в интервью ТАСС, как зарождалась система предупреждения о ракетном нападении

50 лет назад на боевое дежурство заступили радиолокационные станции (РЛС), ставшие прообразом сегодняшней уникальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Основной задачей системы сегодня является обнаружение и предупреждение о старте баллистических ракет и ракетном нападении. СПРН выдает информацию о государстве-агрессоре, атакуемых районах, времени до прибытия боевых блоков и масштабе ракетного удара. Эти данные позволяют принять адекватные решения по парированию угроз, а также обеспечить гарантированное возмездие в случае удара по России.

В интервью ТАСС генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг "РТИ") Сергей Сапрыкин рассказал о том, как зарождалась современная СПРН и на что способна сейчас, а также о том, как будет развиваться система дальше и способна ли она отследить перспективные виды вооружений. Сапрыкин - руководитель создания дециметровых РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) "Воронеж", а также целого семейства станций, которые составляют основу системы предупреждения о ракетном нападении.

- Сергей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, как зародилась современная СПРН? Как и почему конструкторы пришли к РЛС "Воронеж"?

- Основной задачей системы предупреждения о ракетном нападении является гарантированное обеспечение совместно с другими компонентами воздушно-космической обороны и стратегическими ядерными силами неотвратимости возмездия агрессору в случае нанесения ракетно-ядерного удара по нашей стране. На этом принципе более полувека удерживается бесконфликтное сосуществование ядерных держав на нашей планете, обеспечиваются условия поддержания стратегии ядерного сдерживания.

РЛС ВЗГ "Воронеж" Источник изображения: © Пресс-служба АО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

Прообразом будущей СПРН стал радиолокационный комплекс раннего обнаружения баллистических ракет в составе узлов РО-1 и РО-2 (размещенные в Мурманске и Риге соответственно - прим. ТАСС) и командный пункт в районе Солнечногорска. Инициатором создания комплекса был известный нам РТИ (Радиотехнический институт) под руководством Александра Львовича Минца. Случилось это в середине 1960-х годов. Работали быстро. 25 августа 1970 года комплекс был принят на вооружение Советской армии. А днем рождения СПРН считается 15 февраля 1971 года, когда Отдельная дивизия предупреждения о ракетном нападении под командованием генерала Владимира Стрельникова, в которую вошли эти два узла и командный пункт, заступила на боевое дежурство.

Следующим этапом было создание комплексной системы предупреждения о ракетном нападении, которая закрывала бы всю территорию СССР. В нее входили РЛС дальнего надгоризонтного и загоризонтного обнаружения ракет и средства космического эшелона раннего обнаружения стартов баллистических ракет.

Не все получилось как задумали. Из-за недостатка ресурсов закрыли загоризонтные РЛС. К началу 1990-х не все РЛС были построены, а после распада СССР часть станций оказалась за границами Российской Федерации.

Руководство страны и Минобороны в эти тяжелые годы не опускало руки. Тематике СПРН уделялось постоянное внимание. Как раз в это время состоялось зарождение новой технологии радиолокационных станций СПРН высокой заводской готовности. Я рассказываю об этом с полной ответственностью, поскольку был в самой гуще событий и участником работ на новом технологическом направлении

Более 30 лет назад в ОАО "НПК "НИИДАР", где я работаю, была разработана и применена технология создания РЛС сверхдальнего обнаружения, обозначенная термином "РЛС высокой заводской готовности" (РЛС ВЗГ). Технологию применили и в надгоризонтных станциях СПРН, и в загоризонтных станциях дальней разведки воздушного пространства. 14 февраля 1991 года меня назначили главным конструктором первой радиолокационной станции СПРН, создаваемой по новой технологии. РЛС компоновались из крупногабаритных, транспортируемых любыми видами транспорта модулей. Из них формировались антенны, аппаратурные комплексы, вспомогательные службы. Строительные и монтажно-настроечные работы на объектах резко сократились. Сроки создания РЛС-"монстров" сократились в разы!

РЛС "Воронеж-ДМ" Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

Сегодня мы говорим, что замкнули радиолокационное поле РФ на базе РЛС ВЗГ серии "Воронеж" в двух диапазонах длин волн - метровом и дециметровом. Новое технологическое решение по конструктиву в совокупности с новейшими решениями в части схемотехники, вычислительных процессов, алгоритмов и программ позволило в весьма короткие сроки сделать апгрейд всему радиолокационному полю СПРН, не сильно обременив при этом военный бюджет. Теперь оно замкнутое, сплошное.

В позапрошлом году, кстати, введен в строй западный узел дальнего загоризонтного обнаружения воздушных целей на базе РЛС "Контейнер".

- Могли бы вы отметить уникальные свойства российской СПРН?

- Наземный эшелон российской СПРН размещен полностью на национальной территории и представляет собой замкнутое (сплошное) двухдиапазонное радиолокационное поле обнаружения баллистических ракет, космических аппаратов и воздушных целей.

В современном состоянии поле состоит из РЛС нового поколения типа "Воронеж" метрового и дециметрового диапазонов волн. Характеристики локаторов обеспечивают успешную их работу не только по современным средствам нападения, но и по перспективным. Модульность и открытая архитектура РЛС "Воронеж", программное управление режимами работы позволяет наращивать их возможности по мере изменения характеристик целевой обстановки.

- Сообщалось, что в 2021 году в России должна заступить на боевое дежурство усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении. Что было модернизировано в рамках совершенствования СПРН?

- Система предупреждения о ракетном нападении всегда стоит на боевом дежурстве. Непрерывно, круглосуточно. Это очень важная ее особенность. Текущая модернизация составных частей, ввод в строй новых объектов в космосе и на Земле ни на мгновение не нарушает боевой цикл. При этом обеспечивается ее развитие, опережающее развитие соответствующего вооружения потенциальных противников.

- Сможет ли СПРН адекватно реагировать на перспективные вооружения, которые сейчас развивают США, Китай (гиперзвуковые объекты, объекты, которые летят не по баллистической траектории и имеют возможность программируемого управления полетом)? Сможет ли СПРН эффективно отследить ракеты средней/меньшей дальности, которые в перспективе могут быть развернуты в Европе после отмены ДРСМД?

- Эти задачи уже отработаны. Как минимум 20 лет назад их заложили в тактико-техническое задание на новое поколение станций СПРН. Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. И на испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось.

РЛС ВЗГ "Воронеж" Источник изображения: © Пресс-служба АО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

- Может ли сегодня российская СПРН отследить пуски из любой точки земного шара, в том числе из районов боевого патрулирования атомных подводных лодок, находящихся в мировом океане?

- Конечно, даже не сомневайтесь. Обнаруживаем все, что "шевелится" в космосе, в пределах прямой видимости над горизонтом. И в атмосфере тоже.

- Готов ли уже проект модернизации радиолокационных станций российской СПРН? Какие новинки будут внедрены (элементы искусственного интеллекта и так далее)?

- Локаторы системы недавно введены в строй. И служить им еще очень долго. Практический срок службы превышает 30 лет. Новинки, о которых вы говорите, для нас давно уже не новинки. Но представьте себе, если локатор, предназначенный для предотвращения ракетно-ядерного удара, начнет "думать", обзаведется интеллектом. Модернизация предусмотрена и касается наращивания потенциала и измерительных возможностей.

- Расскажите подробней о станции "Яхрома", строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии в декабре 2020 года? Работы по ее созданию уже начаты?

- "Яхрома" - это новая версия РЛС "Воронеж" метрового диапазона волн. Она войдет в состав СПРН. Размещается между дециметровыми "Воронежами" - армавирским и калининградским, тем самым завершая построение двухдиапазонного радиолокационного поля.

В ней реализованы самые свежие решения по цифровизации в аппаратном комплексе, что развязывает руки главному конструктору по применению наукоемких алгоритмов обработки информации, полученной о целях. Работы ведутся полным ходом по разработке аппаратуры и программ (с учетом богатого задела от предыдущих версий РЛС), развертыванию изготовления и подготовке крымского объекта к монтажу. На боевое дежурство РЛС заступит в заданные сроки, по графику, утвержденному министром обороны.

"Яхрома" замыкает серию станций метрового диапазона. В дальнейшем на базе примененных в ней технологий планируется проводить модернизацию и наращивание потенциала ранее развернутых станций метрового диапазона.

- Принято ли уже решение о строительстве новой РЛС на Дальнем Востоке для контроля пусков на Корейском полуострове (это будет РЛС "Воронеж" или "Контейнер")?

- Станции "Воронеж" и "Контейнер" имеют разное назначение, их боевые задачи практически не пересекаются - как бы разделены линией горизонта.

"Воронеж" — это ракетные пуски, космические объекты и немного атмосферные цели, попадающие в зону действия. А "Контейнер" обнаруживает цели, перемещающиеся в атмосфере, за горизонтом, невидимые для обычных локаторов. И обеспечивает обнаружение таких целей на дальности до 2000 км за пределами границ страны

Обнаружение корейских пусков - интересная, но не самая трудная задача. Не ради нее будут размещаться локаторы на Дальнем Востоке, а для решения комплексных задач систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и дальней разведки воздушного пространства.

- Как взаимодействуют СПРН и Система контроля космического пространства (СККП)?

- Система предупреждения о ракетном нападении является основным источником данных для национального каталога космических объектов. Параметры орбит, обнаруженных нашими РЛС космических объектов, передаются и на командный пункт СПРН, и на командный пункт СККП. Параметры наиболее "интересных" космических объектов дополнительно уточняются специализированными радиолокационными и оптическими комплексами, входящими в Систему контроля космического пространства.

Беседовала Милена Синева