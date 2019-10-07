В Дели признали, что упавший во время обострения противостояния с Пакистаном Ми-17 по ошибке сбили индийские военные
27 февраля в Кашмире потерпел крушение индийский вертолет Ми-17, но Исламабад заявил, что к этому, в отличие от уничтожения двух истребителей ВВС Индии, он непричастен. Фото Reuters.
Дели. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Крушение вертолета Ми-17 ВВС Индии в феврале в районе Кашмира произошло по вине индийских военных, сообщают в пятницу индийские СМИ со ссылкой на командующего ВВС Индии Ракеша Кумара Сингха Бхадаурию.
"Это была большая ошибка с нашей стороны. ...Наша ракета попала (в вертолет - ИФ). ...Предпринимаются необходимые шаги, чтобы подобные инциденты не повторялись", - заявил командующий ВВС.
Военные приняли Ми-17 за "вражеский летательный аппарат", сообщают СМИ. В результате его крушения погибли шестеро военных и один мирный житель.
До сих пор индийские военные не брали на себя ответственность за этот инцидент, но и Пакистан в нем не обвиняли.
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