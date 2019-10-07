Использование обогащенного урана, фосфорных и кассетных боеприпасов в ходе войн и конфликтов ХХI века

Примеры применения, последствия и меры по их ограничению

В войнах и конфликтах XXI века урановые, фосфорные и кассетные боеприпасы использовались Израилем, США, Грузией и Украиной. Международное законодательство запрещает применение кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

Использование Израилем обогащенного урана в Ливане и кассетных и фосфорных боеприпасов в секторе Газа

За последние 20 лет в Израиле неоднократно проводился пересмотр политики ядерной двусмысленности. Ранее условием изменений концептуальных подходов в ядерной политике при возрастающем уровне арабского противостояния считалось наличие двух мирных лет. Однако итоги войны, возможно, изменили подходы к этой проблеме и руководство Израиля посчитало, что такой момент наступил. Этот вынужденный шаг Израиля позволит США и другим ядерным державам настаивать на применении более строгих мер к арабским государствам (в первую очередь к Ирану) по ужесточению режима инспекций на ядерных объектах.

Документально подтверждено, что Израилем в Южном Ливане было испытанно оружие нового поколения, возможно, полученное из Америки, которое армия США уже использовала в Афганистане и Ираке для поражения глубоко расположенных бетонированных объектов. При этом боеприпасы были снаряжены обогащенным ураном, что повлекло радиоактивное заражение местности. Частью экспертов было выдвинуло предположение, что в ряде боеголовок управляемой бомбы или ракеты взрывное устройство заменено Езарядом.

В любом случае не является секретом тот факт, что у Израиля имеется продвинутая ядерная программа и, пожалуй, впервые документально доказано, что израильские ВВС в ходе налетов на Южный Ливан либо проводили испытания нового вида оружия, либо, что крайне сомнительно, по незнанию использовали обогащенный уран. Это не противоречит представленным аналитическим выводам. Можно допустить, что создание электромагнитного поля с частотой гамма-излучения способно вызвать расщепление атома. Вероятно, проведено испытание воздействия электромагнитного поля в ограниченном тактическом пространстве на приборы управления и наблюдения и системы огня, которыми оснащены последние образцы израильских танков "Меркава" (Мk3 и Мk4) и созданные на их базе тяжелые бронетранспортеры.

О повышенной радиации стало известно после применения израильской авиацией по наблюдательному пункту ВСООНЛ вблизи Хиама противобункерной бомбы (Bunker Buster). В огромной воронке центром ядерных исследований – лаборатории Харуэлл (Великобритания) было зафиксирована радиация 800 микрозиверт, в то время как средняя допустимая радиация колеблется в пределах от 30 до 60 микрозиверт. В остальных воронках уровень радиации составлял 300–400 микрозиверт (ливанские эксперты взяли пробы из пяти воронок). Итальянскими и британскими экспертами в образцах грунта были выявлены следы обогащенного урана, появившегося в воронках после бомбовых ударов израильских ВВС в районах сектора Газа и 25 июля в Южном Ливане после налета на наблюдательный пост временных сил ООН в Ливане.

21 августа авторитетная бейрутская газета "Дэйли Стар" (Daily Star) опубликовала сообщение о присутствии в почве на месте бомбардировок высокой концентрации неидентифицированных радиоактивных материалов. По мнению английского эксперта, технического советника Комитета по использованию обедненного урана при Министерстве обороны Великобритании Криса Басби, "обогащенный уран, не может присутствовать в естественном состоянии. Он мог быть в боеголовке управляемой бомбы или ракеты". Ливанские физики Мохаммад Али Кубайси и Ибрагим Рашиди и эксперт английской природоохранной организации Green Audit Дай Уильямс убеждены, что "речь идет об оружии нового поколения. Армия США его уже использовала в Афганистане и Ираке, но применение которого невозможно было документально подтвердить вследствие жесткого контроля территории со стороны американских и английских военных, не допускавших независимых экспертов в зону боевых действий".

При ведении военных действий в Ираке американ­ские вооруженные силы без ограничений применяли боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщил представитель Пентагона Майкл Е. Килпатрик. Он уточ­нил, что эти снаряды применяли самолеты А10 и "Харриер", танки М1А1 Abrams, а также боевые машины пехоты "Брэдли". В на­стоящее время бронебойные снаряды с использованием обедненного урана составляют основу боезапаса танковых и противо­танковых пушек США. К ним относятся подкалиберные снаряды 105мм пушек М833 и 120мм пушек М829А2, яв­ляющиеся последней модернизацией снаряда М829А1.

Речь идет об оружии, в котором отсутствует процесс расщепления атома с выделением гамма-излучения и выбросом цезия137, каковых в Ливане обнаружено не было. В Ливане впервые был обнаружен не просто уран, а уран обогащенный. По мнению британских ученых, можно исключить ядерную реакцию по типу бомбы, сброшенной на Хиросиму, и одновременно допустить, что, возможно, было использовано оружие, в котором создание электромагнитного поля с частотой гаммаизлучения вызвано расщеплением атома отличным отныне известных способов. В свое время президент Буш подтвердил наличие в арсеналах Пентагона ядерных мини бомб (mininukes), но трудно установить, где находится производство этого оружия. Возможно, страна-производитель – это США, а не Израиль. Известно, что прошлым летом крупная партия вооружений была поставлена Израилю транзитом через Великобританию.

Появляются все новые доказательства того, что Израиль применяет в секторе Газа фосфорные бомбы. Сотрудники служб скорой помощи также подтвердили информацию об этом. В секторе Газа множество лиц доставляется в больницы с чрезвычайно глубокими ранами, вызванными, по предположениям, применяемыми Израилем фосфорными бомбами, которые после взрыва распространяют на площади диаметром в 125–250 м фосфорные частицы с разъедающим действием. Сообщается, что врачи направят в международные лаборатории, полученные ими в секторе Газа образцы ткани и потребуют, возбуждения независимого международного следствия в отношении Израиля.

Организация по правам человека также требует, чтобы Израиль прекратил применение в густонаселенных районах сектора Газа белого фосфора в качестве химического оружия. Однако Израиль, не подписавший Женевского соглашения относительно неприменения данного вида оружия в населенных пунктах, утверждает, что они не нарушают международных правил применения оружия. Посол Израиля в России заявил, что фосфор, не запрещенный компонент вооружений. Здание ООН в Газе более трех раз обстреливалось снарядами, снаряженными фосфором. Последующий пожар уничтожил значительную часть запасов гуманитарной помощи ООН. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что не будет раскрывать, какие боеприпасы она использует в секторе Газа, но подчеркнул, что они соответствуют международным нормам.

Грузия в войне с Осетией применила кассетные боеприпасы

Они применялись в районе Рокского туннеля, который соединяет Северную и Южную Осетии, сообщает AP со ссылкой на официальное письмо Минобороны Грузии. В Тбилиси заявили, что использовали кассетные бомбы М85. Применение такого оружия на городских площадях не оправдано ничем, кроме стремления причинить максимальные разрушения и вызвать массовые человеческие жертвы. Реактивные системы залпового огня израильского производства LAR – 160 и РСЗО "Оркан" калибра 262 мм – одного из наибольших калибров РСЗО в мире. Такое же оружие массово использовалось Израилем в войне с боевиками "Хизбаллах" в 2006 году. По данным правозащитников, в результате применения кассетных боеприпасов в Южной Осетии "минимум 14 мирных жителей погибли, тысячи ранены". Кассетные бомбы рассеиваются перед взрывом в воздухе и обладают высоким поражающим действием. Кассетный боеприпас состоит из нескольких десятков боевых элементов, которые перед подрывом рассеиваются в воздухе для обеспечения большей площади поражения личного состава и техники. Кассетные бомбы и снаряды опасны тем, что часть элементов не взрывается при применении боеприпаса, а фактически превращается в мины, оставаясь на поверхности земли, что приводит к гибели и ранениям мирного населения.

Международное законодательство запрещает применение кассетных боеприпасов против гражданских объектов. В мае 2008 года в Дублине более 100 государств одобрили текст конвенции, запрещающей производство и применение кассетных боеприпасов. Грузия к этой конвенции не присоединилась.

В Ливийской войне Вооруженные силы СШАи НАТО использовали урановое бронебойное оружие

Вес некоторых бомб, сброшенных на Ливию, составляет около 2 тонн. В условиях высокой температуры урановый материал превращается в пар. Этот пар ядовитый, он способен вызывать рак. Частицы, содержащиеся в этом паре, не способна удержать ни одна маска в мире, они измеряются в наноединицах. Природный уран состоит из изотопов, главный из которых – U238, также в нем есть изотоп U235. Уран, оставшийся после выделения из урановой руды изотопа U235, называется обедненным. На территории северной Ливии возникли территории с повышенным (в разы) радиоактивным фоном. Это будет иметь самые серьезные последствия для местного населения. Вредное воздействие повышенной радиации на людей делится на две группы – непосредственную и в отдаленной перспективе. К первой группе относятся врожденные пороки развития у новорожденных, а также расстройства центральной нервной системы, которые возникают от урановых поражений ДНК. Вторая группа включает расстройства, вызванные попаданием в человеческий организм частиц ядерной пыли, особенно вблизи мест разрывов боеприпасов. Ливану, где в определенные периоды года неделями дует ветер, это грозит неисчислимыми бедами. Урановая пыль разлетится по всей его территории, беспрепятственно проникая и в другие страны. Риску радиационного заражения подвергнутся жители Ливии и приграничных населенных пунктов Египта, Туниса, Алжира. Для защиты своего населения и получения международной помощи ливийское, египетское, тунисское и алжирское правительства должны обратиться в МАГАТЭ. Пока Ливия не использовала МАГАТЭ как источник дополнительной помощи. Однако это не исключает того, что в будущем, когда среди гражданского населения появятся жертвы урановой пыли, общественные организации Ливии, Египта, Туниса, Алжира поднимут эту проблему на международный уровень.

1 мая на Триполи были сброшены как минимум восемь таких бомб. По всей видимости, речь идет о применении термобарического – вакуумного – оружия, применение которого в населенных пунктах ограничено международными конвенциями. Эти боеприпасы не предназначены для уничтожения глубоких бункеров и хорошо защищенных объектов; они эффективно уничтожают лишь мирное население и войска, занимающие полевую оборону. Что такое объемный взрыв? Из-за способности создавать сверхмощную взрывную волну и выжигать кислород на больших площадях до состояния, близкого к вакууму, и пошло название бомбы. Она была объявлена экспертами ООН "негуманным средством ведения войны, вызывающим чрезмерные страдания". Человек в районе взрыва такой бомбы получает чудовищные травмы. При взрыве они создают огромное давление в горизонтальной плоскости, почти не оставляя шансов выжить попавшим под удар людям. По всей видимости, речь идет о применении в Ливии термобарического оружия, применение которого в населенных пунктах ограничено международными конвенциями.

Неразорвавшаяся кассетная бомба, замеченная на улице после авиаударов просирийских правительственных сил в городе Аль-Гарбия (провинция Дераа). Фото Reuters

В гражданский войне на Украине применялись фосфорсодержащие боеприпасы

В Минобороны РФ представитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Виктор Познихир утверждал со ссылкой на достоверные данные, что в городах и населенных пунктах Украины применялись фосфорсодержащие боеприпасы. ВСУ использовали фосфорные бомбы: при артиллерийском обстреле Славянска 12 июня 2014 года, 21 июня такими боезарядами авиация бомбила Славянск и Краматорск; 24 и 29 июня фосфорные и кассетные бомбы обрушились на Семеновку; 7 июля обстрелу подвергся Лисичанск. 23 июля 2014 года украинская авиация бомбила фосфорными бомбами Донецк. Данные факты, подтверждаются свидетельствами очевидцев из числа беженцев, характерными признаками поражения жителей этих регионов, а также материалами работающих на месте журналистов.

Фосфорсодержащие боеприпасы имеют отличительные признаки применения. Это высокая скорость падения, рассеивание ярко горящих элементов на большой площади, по форме напоминающие сноп искр, масштабные пожары в местах падения и высокая температура горения, пояснил представитель ГШ ВС РФ. Химическая судебная экспертиза обнаружила в образцах почвы поселка Семеновка Донецкой области продукты сгорания зажигательной смеси Н17. Фактически это усовершенствованный и более смертоносный вариант зажигательных снарядов, которые раньше начинялись белым фосфором.

О последствиях поражения фосфорными снарядами, которые можно сравнить лишь с результатами чернобыльской трагедии, рассказал генерал-майор медицинской службы Николай Ефименко. Из опыта военно-полевой хирургии известно, отметил он, что белый фосфор, используемый в боеприпасах, мгновенно ведет к обугливанию мягких тканей до костей. Вдыхание горящей смеси приводит к выжиганию, а вдыхание дыма – к отеку легких с летальным исходом в обоих случаях. Даже незначительное количество белого фосфора, попавшего на органические ткани, вызывает тяжелые физические увечья. В результате совсем незначительного отравления фосфором человека ждет медленная болезненная смерть, развитие раковых заболеваний и рождение детей с уродствами. Земля, выжженная фосфором, становится непригодной для использования в сельском хозяйстве на многие десятилетия. О таких последствиях применения фосфорных и кассетных боеприпасов специалистам и общественности известно по войнам и вооруженным конфликтам в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке. В соответствии со второй статьей Протокола III Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения, напомнил Николай Ефименко, "запрещается при любых обстоятельствах подвергать гражданское население как таковое, отдельных гражданских лиц или гражданские объекты нападению с применением зажигательного оружия".

Применение кассетных бомб

Ополченцы юго-востока Украины неоднократно заявляли, что военные используют в своей "антитеррористической" операции кассетные бомбы. По их сведениям, подтверждаемым официальными органами в России (МИД, СК и др.) киевские силовики применяли РСЗО "Град", авиационные неуправляемые ракеты, имеющие кассетную головную часть, и другие виды тяжелого вооружения. Между тем использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией. В свое время комендант ополчения города Горловки Донецкой области Игорь Безлер заявил о готовности продемонстрировать ООН осколки кассетных бомб в доказательство того, что Киев использует это запрещенное оружие. Данная информация дошла до соответствующих инстанций Всемирной организации. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй отреагировала обещанием рассмотреть имеющиеся факты. "Если нам будут предоставлены факты, конечно, мы их рассмотрим", – заявила она в июле 2014 года. В октябре того же года была выражена обеспокоенность Всемирной организации теми же предполагаемыми фактами. Тогда на специальном заседании Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря организации по правам человека Иван Шимонович заявил, что в случае подтверждения информации о применении кассетных боеприпасов на юго-востоке Украины эти действия будут расцениваться как военное преступление.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch при проведении расследования на востоке Украины в 2014 года зафиксировала случаи использования правительственными силами кассетных бомб. Представитель организации Кеннет Рот на брифинге 3 декабря 2014 года в Киеве заявил о применении ВСУ кассетных бомб, которые были запущены в жилые районы. Прокуратура Украины не провела по этому поводу необходимого расследования, указал Рот. Прокурор "вместо того, чтобы анализировать физические доказательства" использования кассетных бомб, проверил "наличие этого вооружения на складах и сказал: его никуда не вывозили", пояснил Рот. "К тому же проверка осуществлялась не по тому виду вооружения, которое мы проводили, – добавил правозащитник. – Проверяли мины, а не кассетные бомбы. Принцип работы кассетных боеприпасов заключается в том, что один носитель – ракета или бомба – несет много небольших контейнеров, каждый из которых наполнен поражающими элементами, шарикоподшипниками, маленькими шариками металла. И при взрыве основного носителя эти контейнеры разлетаются на большое расстояние и потом подрываются сами. Таким образом образуется очень большая площадь поражения. Международная конвенция, к которой присоединились очень многие страны, запрещает применение таких боеприпасов, как наносящих чрезмерный поражающий эффект, что имеет негативные последствия, потому что очень часто в зону поражения попадает мирное население. Применение украинцами этих боеприпасов отмечалось и раньше, однако они этого так не признали. Теперь об этом заявила известная правозащитная организация. Но позиция HRW не имеет обязательного характера, хотя имеет моральную силу, поскольку организация пользуется большим уважением. Что касается отношения России к заявлениям HRW: когда организация делает какие-то заявления, совпадающие с нашей позицией, мы тоже выказываем ей уважение. Когда она делает заявления, не совпадающие с нашей позицией, мы обвиняем HRW в необъективности, потому что она льет воду на мельницу наших противников. Но для официальной Украины это неприятная новость, для украинских войск в том числе, потому что это подрывает их моральный имидж. Большинство стран Евросоюза присоединились к этой конвенции, они должны принять этот факт во внимание.

В войне в Сирии ВВС США использовали снаряды с белым фосфором

8 сентября 2018 года двумя самолетами F15 американской авиации нанесены удары в провинции ДейрэзЗор по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. Удар был нанесен по пекарне ас-Суса к востоку от ДейрэзЗора, это привело к гибели и ранению нескольких мирных жителей. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Снаряды с белым фосфором, известные также как Willie Pete (акроним от white phosphorus), запрещены дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года – их нельзя применять против мирного населения. Фосфорные снаряды представляют собой зажигательные боеприпасы. Температура горения их компонентов может достигать порядка 800900°C. В Пентагоне опровергли обвинение в использовании запрещенных боеприпасов и отметили, что не получали сообщений об их использовании. В ведомстве добавили, что воинские части в районе Дейэз-Зора не имеют фосфорных бомб.

В августе 2017 года сирийские власти сообщили, что силы коалиции во главе с США бомбили здание госпиталя. Бомбардировщики целились в электрогенераторы, кареты скорой помощи и внутренние госпитальные палаты. Всего на больницу было сброшено более 20 бомб. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения. Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время, также известная как четвертая женевская конвенция, принята 12 августа 1949 года, вступила в силу 21 октября 1950 года. Как и предыдущие женевские конвенции, действует под эгидой Международного комитета Красного Креста. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил конвенцию в состав обычных норм международного права, что сделало ее обязательной для исполнения не только для стран-подписантов, но и всех других стран, вовлеченных в военные конфликты.

Коалиция распространила заявление, в котором свои действия военные, возглавляемые США, называют оправданными: "Белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток". Кроме того, военные специалисты США составили предварительный список сирийских объектов, относящихся, по мнению Вашингтона, к сфере производства химического оружия, по которым может быть нанесен удар. Список был составлен на тот случай, если глава Белого дома Дональд Трамп примет решение о проведении новой серии авиаударов по Сирии.

Основные выводы

Первый. Применение современными армиями высокообогащенного урана фактически приобрело постоянный характер. На многостороннем уровне Россия могла бы инициировать принятие документов ООН о запрете оружия с использованием урана и заключение международноправового договора о гарантиях неприменения и исключения угрозы применения ядерного оружия по отношению к государствам, не обладающим ядерным оружием.

Второй. В контексте российско-израильских двусторонних отношений следовало бы добиться ясности по информационному аспекту политики "ядерной двусмысленности", учитывая возможные изменения концептуальных подходов в израильской ядерной программе.

Третий. Учитывая, что НАТО применял в войне против Ливии оружие на новых физических принципах, что привело к радиоактивному заражению территории обогащенным ураном, Россия в качестве ядерной державы должна инициировать принятие решения в рамках ООН, запрещающего применение такого оружия. Кроме того, необходимо создать действенный механизм проведения международных экспертиз всех новых видов вооружений на предмет их соответствия законам и обычаям войны.

Четвертый. Включение в содержание национальной безопасности понимания угрозы применения современными армиями высокообогащенного урана. Наложить запрет на применение новых видов вооружений, которые не были в свое время запрещены международными договорами по той причине, что в ту пору не существовали.

Пятый. В российских Вооруженных силах необходимо при проектировании новых образцов наземного тяжелого вооружения (танков, САУ, бронетранспортеров), кораблей и самолетов учитывать поражающий фактор электромагнитного поля тактического масштаба, выводящий из строя электронику и дублирование систем электроники и ручного управления бронетанкового и самоходного артиллерийского вооружения, на кораблях ВМФ и самолетах. Примером недостаточной обученности летчиков при выходе из строя электроники (приборов навигации) и перехода к классическому ориентированию является падение российского самолета при перегоне из Ленинградской области на территорию Литвы в 2005 году. Излишнее доверие к электронике приводит к потере навыков ручного управления и классических способов ориентирования.

Шестой. Угроза применения современными армиями высокообогащенного урана не исключена, поэтому Российской армии необходимо поддержание в высокой боевой готовности частей и подразделений РХЗ.

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, членкорреспондент Академии военных наук, лауреат премии имени А.А. Свечина.