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04.10.2019
Военное обозрение

Составлен список "самых безумных" типов вооружений времен Холодной войны

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Журнал Business Insider опубликовал список самых необычных – на взгляд журналистов издания – военных проектов периода холодной войны. Атомный танк, гигантский экраноплан, "жезл Б-га": ученые не стеснялись предлагать и воплощать в жизнь смелые и яркие идеи.

Источник изображения: topwar.ru

Холодная война является периодом, который стал золотой эпохой для разработчиков оружия. Множество самых странных и причудливых образцов увидели свет. Некоторые из них были яркими и необычными концепциями. Как пишет издание, армия США была открыта любой идее, которая была способна уничтожить или загнать в безвыходное положение подразделения вооруженных сил СССР.

Топ 6 безумных изобретений Холодной войны

Издание Business Insider составило список из шести самых странных и причудливых образцов оружия времен Холодной войны. И первым в списке стоит проект британской ядерной мины Blue Peacock. Наземные мины опасны по нескольким причинам. Во-первых, они, конечно же, скрыты от взгляда. И никто не знает, где они установлены, пока не будет слишком поздно. Но в случае Blue Peacock это "слишком поздно" могло сопровождаться взрывом мощностью 8-10 килотонн.

Предполагалось, что эта мина станет оружием, способным сдержать потенциальное вторжение СССР на территорию Великобритании в случае Третьей мировой войны. Проблемой было то, что это оружие возмездия (в нем был установлен таймер на 8 дней) не могло справиться с низкими температурами. Для решения этой проблемы мину собирались укутывать одеялами или согревать теплом тел живых кур.

Вторым в списке идет неуклюжий и громоздкий танк Chrysler TV-8. Его особенностью является то, что в качестве двигателя в нем использовался атомный реактор. Танк был вдвое легче современного "Абрамса", всего 25 тонн, и имел мощное вооружение: помимо пушки на нем были смонтированы 30-миллиметровый и 50-миллиметровый пулеметы на дистанционном управлении.

Журнал выделил и проект "Орион", в рамках которого для движения космического корабля и межпланетных перелетов предполагалась использовать контролируемые атомные взрывы. Проект "Тор" - номер четыре. Он должен был обеспечить разрушительную силу, сопоставимую по мощности с ядерным оружием - и при этом не неся в себе негативных последствий его применения.

Пятой в списке расположилась программ "Плутон" - сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат опять-таки, на ядерной тяге. Достигнув цели, аппарат должен был сбросить отходы от реактора прямо на голову противника.

И наконец последним в списке находится советский экраноплан, который, в отличии от стран Запада СССР все же удалось построить. Отмечается, что машина могла перевозить 900 тонн груза. Предполагалось, что он с большой скоростью сможет доставить солдат и грузы на побережье противника. BI отмечает, что, "к счастью", в годы "Холодной войны" Советскому Союзу удалось построить всего одну такую машину.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
Экраноплан
Ядерный щит
ЯО
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