Тестирование С-500 в Сирии позволяло отработать обнаружение "малозаметных" целей

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Некоторое время назад на "ВО" выходил материал о начале тестирования перспективного средства противовоздушной обороны С-500. Во время испытаний, как выяснилось, были обнаружены некоторые технические проблемы, но их удалось устранить. При этом производители не сообщали конкретного места, где эти тесты проводились.

Источник изображения: topwar.ru

Стрельбы С-400

Теперь же стало известно, что проверка зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей" проводилась на территории Сирийской Арабской Республики. Такое информационное сообщение публикует газета "Известия". В материале сообщается, что тестирование С-500 в Сирии подтверждено источниками в ВПК и Минобороны.

Заявление об испытаниях С-500 "Прометей" в Сирии уже вызвали бурную реакцию за рубежом. В частности, отмечается, что Россия продолжает использовать территорию САР в качестве "площадки для испытания своих вооружений". Западные источники отмечают, что за годы участия российских Вооружённых сил в сирийской кампании были испытаны самые разные средства вооружения, включая крылатые ракеты "Калибр", истребители пятого поколения Су-57, теперь – и ЗРК С-500 "Прометей".

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить важность именно "сирийских" испытаний для С-500. Она (важность) для нашей страны состоит не только в проверке комплекса в особых климатических условиях. Проверка именно в САР важна в первую очередь тем, что позволяет подтвердить широкий функционал комплекса, который, по сути, является и мощным противоракетным средством. Также РЛС комплекса получила возможность тестирования в направлении обнаружения "малозаметных" целей. Если учесть, что в небе над Сирией появляются истребители 5-го поколения ВВС США (F-22) и ВВС Израиля (F-35), то опыт именно "сирийских" тестов крайне важен для разработчиков и военных. Естественно, и разработчики, и военные проведут тщательный анализ проверки С-500, осуществлённой на территории САР, что уже само по себе станет неоценимым опытом в развитии щита ПВО-ПРО.

Можно предположить, что тестирование С-500 в Сирии проводилось без "физического" пуска ракет - в первую очередь тесты характеристик обнаружения целей. Ранее же испытаний С-500, как стало известно, были проведены в Астраханской области.