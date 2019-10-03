"Прометей" не нужен: испытывали ли в Сирии С-500

В Минобороны опровергли факт испытаний комплексов С-500 "Прометей" в Сирии

Некоторые СМИ сообщили, что в Сирии "прошли проверку важнейшие элементы" российской системы ПВО С-500 "Прометей". Источники "Газеты.Ru" опровергают эти сведения. Более того, в Минобороны РФ заявили об отсутствии необходимости подобных систем в Сирии. В ситуации разбирался военный обозреватель Михаил Ходаренок.

В российской прессе 2 октября появилась информация, что в Сирии прошли испытания элементы российской системы ПВО С-500 "Прометей". Сообщалось, что при "тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить". Испытания уже закончены и признаны успешными, писали СМИ со ссылкой на неназванные источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

Уже только по этой фразе видно, что никаких "тестирований" не было.

Испытания перспективного вооружения и военной техники бывают заводские, совместные и государственные. По их результатам составляется соответствующий документ за целой лестницей подписей военных и представителей промышленности, готовится доклад руководству, и только потом издается приказ министра обороны о принятии соответствующего образца на вооружение. Такова сама схема работы. И если говорится о "тестировании", то сразу видно, что авторы подобных выражений никогда не были причастны к сложной работе по испытанию и принятию техники на вооружение.

Более того, в самом Министерстве обороны России уже заявили, что необходимости для подобных испытаний просто не было.

"С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет", - заявили в российском военном ведомстве, пишут "Известия".

Начнем с того, что если бы в Сирию на самом деле осуществлялась транспортировка перспективной российской зенитной ракетной системы ЗРС С-500 "Прометей", то только один этот факт был бы немедленно вскрыт средствами детальной фоторазведки со стороны США.

Чтобы в полном объеме перебросить ЗРС С-500, к примеру, по воздуху, потребуются десятки, если не сотни рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов типа Ан-124. К тому же, на сегодня еще нет полной ясности, как вписывается в грузовой салон этого самолета (и вписывается ли вообще) противоракетный модуль "Прометея" с РЛС 76Т6 и 77Т6 с активной фазированной антенной решеткой, пусковые установки 77П6 и противоракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

Не осталось бы незамеченным от вероятных партнеров и само развертывание системы. Для этого надо еще найти и безопасную площадку соответствующего размера. А в Сирии даже с этим большие проблемы. Свободных участков местности в пределах российских баз Хмеймим и Тартус очень немного.

Наконец, после развертывания радиоэлектронные средства ЗРС должны выходить в эфир, что было бы немедленно зафиксировано средствами радиотехнической разведки США. То есть и этот факт не остался бы незамеченным.

Тем более, если в ходе испытаний были бы осуществлены боевые стрельбы. Средствами слежения Запада запуски ракет сразу же были бы обнаружены, и по этому поводу поднялась бы заметная информационная волна. А пока даже зенитная ракетная система С-400, давным-давно развернутая в Сирии, не выполнила еще ни одной боевой стрельбы. В этом просто не было необходимости.

Кроме того, надежные источники "Газеты.Ru" отрицают сам факт подобных мероприятий.

Нужен ли С-500 в Сирии

Заявленная дальняя граница зоны поражения ЗРС С-500 - 600 км. Зона безопасности при выполнении боевых стрельб на предельную дальность "Прометея" должна составлять в этом случае не менее 1500 км. То есть в ходе испытаний надо предупреждать Анкару, Афины, Каир, Тегеран, что на территории этих стран возможно падение обломков ракет и мишеней.

Сегодня на территории даже России нет соответствующего полигона, чтобы в полном объеме выполнить подобные требования по безопасности. Единственный полигон, который отвечал таким условиям, в советские времена дислоцировался в Сарышагане. Однако сегодня это - территория Казахстана.

Кроме того, где-то надо развертывать точки запуска баллистических и аэродинамических ракет-мишеней. Опять-таки, чтобы проверить эффективность стрельбы на предельную дальность, их надо создавать на расстоянии нескольких тысяч километров от стартовых позиций ЗРС С-500 "Прометей". К примеру, в советские времена средства противоракетной обороны развертывались на полигоне Сарышаган, а запуск баллистических мишеней осуществлялся с полигона Капустин Яр - а это расстояние составляет более двух тысяч километров. Чтобы сделать это в средиземноморском регионе, баллистические ракеты-мишени надо запускать примерно из района Рима.

А как можно выполнить такие граничные условия на территории Сирии в принципе, где значительная часть территории еще не контролируется законными органами власти, - неизвестно.

Полигон - это не пустыня, где во всех возможных направлениях производятся испытательные пуски. В первую очередь, полигон - это измерительный комплекс. И на его территории, как правило, развернута целая система (сеть) измерительных пунктов. Если они отсутствуют, то любые пуски и испытания вообще лишены какого-либо смысла.

Наконец, в ходе любых испытаний средств ПВО надо создавать необходимую воздушную и помеховую обстановку, причем рассчитанную на далекую перспективу, то есть на то оружие, которое только появится у противника в обозримой перспективе. То есть надо привлекать в этих целях самое современное из имеющегося отечественного вооружения и военной техники. Как это сделать в Сирии, тем более со всех возможных направлений удара воздушного противника, - непонятно. То есть никаких убедительных причин, чтобы везти в эту арабскую страну даже только один "радар", нет.

И, кроме того, очень хорошо испытать любую, тем более перспективную систему вооружения в боевой обстановке. Однако никаких условий воздушной и помеховой обстановки, которые соответствовали бы в полном объеме заявленным тактико-техническим характеристикам ЗРС С-500 "Прометей", в Сирии нет.

Террористические формирования в Идлибе не обладают средствами запуска космических аппаратов, которые необходимо уничтожать в ближнем космосе на высоте 200-250 км. У мятежников нет тактических, оперативно-тактических баллистических ракет и гиперзвуковых аппаратов. Террористы не располагают пилотируемой авиацией, тем более аппаратами с малой радиолокационной заметностью.

То есть никаких условий обстановки, при которых в Сирии можно было бы проверить ТТХ ЗРС С-500 в реальном бою, нет.

А для борьбы с БЛА, которые имеют в своем распоряжении террористы, вполне достаточно имеющих на базах Хмеймим и Тартус ЗПРК "Панцирь", ЗРК "Тор" и средств РЭБ.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru".