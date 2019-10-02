Путин отмечает высокий авторитет КНР на мировой арене, ее значимую роль в решении глобальных проблем - Кремль

Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина.

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 70-летия образования КНР, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за прошедшие семь десятилетий, заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также ее значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня", - отмечается в сообщении.

"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей - построению "общества среднего достатка" к 2021 г. и "всесторонне модернизированного социалистического государства" к 2049 г.", - подчеркнул в поздравлении Путин.

Отметив, что две страны являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, Путин выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в региональных и международных делах, информирует пресс-служба.