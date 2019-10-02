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02.10.2019
ТАСС

На УВЗ сообщили, что конструкторские решения танка "Армата" превратят экипажи в "геймеров"

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спецпредставитель корпорации по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов отметил, что экипаж видит все, но с использованием приборов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экипажи новейших танков Т-14 "Армата" благодаря новым конструкторским решениям фактически превратятся в "геймеров", которые будут вести бой по приборам. Об этом в интервью ТАСС в День Сухопутных войск рассказал специальный представитель корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

"Армата" - это абсолютно новое конструкторское решение. Для танкистов там абсолютно новые условия ведения боевых действий. По большому счету, они становятся "геймерами". Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая - они должны будут доверять приборам", - сказал Маслов.

По его словам, изделия на платформе "Армата" станут основой танкового парка на десятилетия, а конструктивно заложенные возможности их модернизации обеспечат соответствие их вызовам на длительную перспективу. Поэтому к эксплуатации изделий на этой платформе надо подходить с ответственностью, чтобы сохранить высокотехнологичное, эффективное и дорогостояще вооружение.

"Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, чтобы их могли эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы", - говорит Маслов, отвечая на вопрос, могут ли в будущем в танковых подразделениях появиться офицерские экипажи, в которых механиками-водителями Т-14 "Армата" будут офицеры с высшим военным образованием.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Уралвагонзавод
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