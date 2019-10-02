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02.10.2019
Известия.ru

Минобороны собралось отсудить у РКК "Энергия" 5 млрд рублей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России подало иск к ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" о взыскании 5 млрд рублей. Как сообщает "РИА Новости" во вторник, 1 октября, его зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству его пока не приняли. Суть требований Минобороны не раскрывается.

Между тем ранее 1 октября газета "Ведомости" писала, что общая сумма претензий оборонного ведомства к "Энергии" составляет примерно 36 млрд рублей, и вышеуказанные 5 млрд — часть этой суммы. Такая задолженность возникла из-за срыва сроков разработки нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5" (речь идет о блоке 14С48).

Кроме того, повлияли и трудности, связанные с развертыванием серийного производства спутников типа "Тундра" (входят в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления). Предполагалось, что к 2020 году на орбиту будет выведено 10 таких аппаратов, но на деле их сейчас только три. Планы планируется реализовать только к 2022 году.

Издание отмечает, что в "Роскосмосе" с иском пока не ознакомились, но юристы госкорпорации готовы оказать помощь "Энергии".

В начале июня сообщалось, что с территории РКК "Энергия" в подмосковном Королеве неизвестные украли оборудование для космической техники, стоимость которого оценивается в миллионы рублей. Инцидент произошел во время майских праздников.

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