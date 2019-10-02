Штрафы для уклонистов от призыва могут увеличить в шесть раз

Сейчас размеры таких штрафов начинаются от 500 рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штрафы для молодых людей, которые пытаются уклониться от призыва на воинскую службу, могут быть увеличены в шесть раз. Об этом заявил в понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Прорабатывается такой вопрос: о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно, увеличить штрафы в шесть раз", - сказал он, добавив, что сейчас размеры таких штрафов начинаются от 500 рублей, в зависимости от степени нарушения.

По словам Будинского, с 2014 года количество уклонистов от воинского призыва сократилось почти в четыре раза - с более чем 6 тыс. человек до 1,6 тыс. человек.

При этом генерал отметил, что каждый год растет число молодых людей, которые отказываются от отсрочки. "Каждый призыв призывная кампания сталкивается с молодыми людьми, которые имеют право на отсрочку и подлежат освобождению. Но они заявляют или на заседании призывной комиссии, или заранее приходят и говорят: "Можно ли поступить в Вооруженные силы?" - пояснил он.

Ранее Бурдинский сообщил, что около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании. Призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.