Первый совместный полет БЛА "Охотник" и истребителя Су-57

Министерство обороны Российской Федерации 27 сентября 2019 года сообщило, что беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

В рамках проходящей программы испытаний БЛА "Охотник" совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник" (бортовой номер "071 красный") в первом совместном полете с опытным образцом истребителя пятого поколения Су-57. Ахтубинск (Астраханская область), сентябрь 2019 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Во время полета было отработано взаимодействие между БЛА "Охотник" и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

Первый совместный полет продолжался более 30 минут. Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО "Компания "Сухой", проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

БЛА "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Со стороны bmpd напомним, что первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник" (бортовой номер "071 красный"), создаваемого ПАО "Компания "Сухой", был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"), на аэродроме которого с ноября 2018 года данный образец проходил заводские наземные испытания. В конце января 2019 года опытный образец был перевезен в ЛИИ в подмосковный Жуковский, а в мае был доставлен на аэродром 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске, где 14 мая был продемонстрирован Президенту России Владимиру Путину, 3 августа 2019 года аппарат совершил первый полет в Ахтубинске.

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации :