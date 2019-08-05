Первый полет российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник"

Как сообщило 3 августа 2019 года информационное агентство ТАСС, российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработки КБ Сухого совершил первый полет. Об этом сообщили в субботу журналистам в Министерстве обороны Российской Федерации.

Первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Рядом виднен один из опытных образцов Т-50-3 (бортовой номер "053") истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА), задействованный в теме "Охотник". Июнь 2019 года (с) снимок Google Map

"В рамках программы испытаний совершил первый полет военный БЛА большой продолжительности полета "Охотник" <...> Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как пояснили в Министерстве обороны, испытания беспилотника проводятся на одном из испытательных аэродромов министерства.

"Охотник", напомнили в ведомстве, выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Со стороны bmpd напомним, что первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", был построен на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"), на аэродроме которого с ноября 2018 года данный образец проходил заводские наземные испытания. В конце января 2019 года опытный образец был перевезен в ЛИИ в подмосковный Жуковский, а в мае был доставлен на аэродром 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область).где 14 мая был продемонстрирован

Президенту России Владимиру Путину,

В Ахтубинске, видимо, теперь и был начаты заводские летные испытания первго опытного образца аппарата..

Первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Рядом видны один из опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА), а также самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С. Июнь 2019 года (с) снимки Google Map