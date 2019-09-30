Рогозин требует строить вторую очередь космодрома Восточный с опережением графика

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Строительство объектов второй очереди космодрома Восточный должно идти опережающими темпами, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Дмитрий Рогозин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома - стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара". Он осмотрел объекты строительства, провел рабочее совещание со строительными организациями и поставил задачу строителям обеспечить опережение графика строительства", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".

В нем отмечается, что Рогозин в пятницу посетил космодром Восточный и город Циолковский.

Кроме посещения места стройки второй очереди глава "Роскосмоса" в сопровождении директора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - Космический центр "Восточный" Романа Бобкова и главы города Циолковский Сергея Левицкого осмотрел строящиеся объекты жилищной инфраструктуры и вахтовые городки на предмет возможности использования их для размещения строителей.

"В ходе визита в город Циолковский Дмитрий Рогозин посетил детский сад и школу, где пообщался с детьми и воспитателями, поздравил их с Днем работника дошкольного образования и ответил на интересующие вопросы учащихся и учителей", - сообщает пресс-служба.

Также глава "Роскосмоса" встретился с жителями Циолковского и обсудил вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и другую проблематику.

Ранее Рогозин заявлял, что вторую очередь космодрома Восточный необходимо построить уже к концу 2022 года.

"Я лично ощущаю свою персональную ответственность за то, чтобы на космодроме Восточный вторая очередь, стартовый стол к концу 2022 года был построен", - сказал глава госкорпорации журналистам 6 сентября.

Он подчеркнул, что к этому моменту должна быть достигнута полная строительная готовность и установка технологического оборудования.

По словам Рогозина, в 2023 году после проведения комплексных и автономных испытаний можно будет запустить ракету "Ангара". "Комплексные и автономные испытания, август 2023 - первый полет "Ангары" с космодрома Восточный, - сказал он.

Рогозин заявил, что один из объектов второй очереди строится с опережением. "Полтора месяца у нас опережение идёт в так называемой "семерке". Это один из объектов стартового стола", - сказал глава "Роскосмоса".