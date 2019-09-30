"Оникс" ударил в цель: на Чукотке прошли стрельбы

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке

Сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс" испытали на Чукотке. Стрельбы были выполнены с использованием берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота. Ракета успешно поразила цель - условного противника, находившегося на расстоянии более 200 км от берега.

Кадры пуска сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", предназначенной для борьбы с кораблями, опубликовал телеканал "Звезда". Стрельбы успешно прошли на Чукотке.

Ракету впервые испытали с помощью берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота России.

Сообщается, что полет прошел штатно - ракета успешно поразила мишень, располагавшуюся в 200 км от берега в акватории Чукотского моря. Безопасность учений обеспечивали около десяти боевых кораблей ТОФ и самолеты морской авиации. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учений на десантном корабле.

Накануне НСН сообщила, что в России создали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы до 800 км. Система управления разработана с учетом повышенной точности поражения морских и наземных целей.

Ракета разработана Российской военно-промышленной корпорацией "НПО машиностроения", рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе РФ. Новая ракета защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в разговоре с ФАН заявил, что американским военным нечего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам - в частности, "Ониксу".

"У американцев нет систем, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Если говорить о тактических ракетах морского базирования, то

у нас есть ракеты типа "Оникс", которые способны поражать американские авианосцы. Эти ракеты сверхзвуковые. Если брать российские ракеты типа "Циркон", то у США нет систем, способных их перехватывать, и они еще долго не появятся. Также у нас есть ракеты типа "Кинжал", - сообщил специалист.

"Кинжал" - одна из революционных гиперзвуковых боевых систем, представленных 1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию. Президент, среди прочего, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч).

Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое - как боковое, так и высотное - маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже эшелонированной.

Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил президент. Путин отметил, что скорость "Циркона" достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард" и шахтного комплекса пятого поколения "Сармат". Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности "Буревестник" и глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон" успешно проходят испытания.

В сентябре Путин заявил, что он предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России сверхзвуковое оружие.

Впоследствии представитель Вашингтона заявил, что у американских властей нет особых причин рассматривать возможность покупки у России гиперзвукового оружия. Он также подчеркнул, что США обладают преимуществом по сравнению с Россией в сферах разработки и испытаний ракетных технологий.

Иван Апулеев