"Прошьет любую оборону": почему от "Циркона" нет спасения

Контр-адмирал в отставке рассказал о "невероятной" ракете "Циркон"

Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным гиперзвуковая ракета "Циркон", лежащая "в загашнике" Вооруженных сил России, способна за пять минут уничтожить ключевые элементы управления ракетами США, развернутых в Европе. Об этом заявил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров, отметивший, что запущенные с кораблей "Цирконы" можно обнаружить, но не перехватить. Защиты от "Циркона" нет, добавил эксперт.

Всего за пять минут ракеты "Циркон" уничтожат на территории США ключевые элементы командования. Об этом контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров заявил журналистам, передает ФАН.

"Количество надводных кораблей и подводных лодок с "Цирконами", несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет, то можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены", - отметил Хмыров. По словам отставного контр-адмирала, управление ракетами США, размещенными в Восточной Европе, будет осуществляться с территории Северной Америки. Новейшие российские "Цирконы" будут способны ударить и поразить не только сами ракеты в Европе, но и их командование в Штатах.

Если подводная лодка или надводный корабль с "Цирконами" подойдет к берегу хотя бы на 500 км, то ракеты смогут поразить объекты на расстоянии не менее 500 км от берега моря. За пять минут, пока летит ракета, ее можно будет обнаружить, но не перехватить. "Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", способна прошивать любую систему ПРО и ПВО, защиты от нее нет никакой", - добавил эксперт.

Накануне, 20 февраля, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию представил новейший вид вооружения - гиперзвуковую ракету "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил российский лидер. Путин отметил, что скорость "Циркона" - 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать этими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.

Путин добавил также, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард" и шахтного комплекса пятого поколения "Сармат". Президент подчеркнул, что новейший лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" доказали свою эффективность, а также успешно проходят испытания межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности "Буревестник" и глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон".

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков ранее в разговоре с НСН заявил, что ракеты "Циркон" значительно ослабят американские военно-морские силы и снизят потенциал авианосцев США.

"Фактически это первое в мире серийное гиперзвуковое оружие оперативно-тактического радиуса действия. Появление этого оружия на вооружении российского военно-морского флота приведет к тому, что роль американских авианосных сил конкретно в морском противоборстве будет резко ослаблено в пользу наших тяжелых атомных крейсеров", - отметил Сивков.

По его словам, "Цирконы" смогут уверенно преодолевать системы противоракетной обороны противника, а уничтожить их противоракетами будет "чрезвычайно затруднительно", поскольку российские новинки обучены маневрировать.

В конце прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки выпустил подробный материал о новой российской ракете "Циркон". Американская разведка предполагает, отмечается в докладе, что эти ракеты начнут производить в 2021 году, а на вооружение Вооруженных сил РФ он поступит не ранее 2022 года. В настоящее время США не способны противостоять этой ракете, признают американские спецслужбы.

Британский таблоид Daily Mirror, в свою очередь, сообщал, что это оружие несет в себе угрозу для Королевского флота Великобритании и может изменить расстановку сил в мире. Одна такая ракета сможет "одним махом" пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью £6 млрд.

Иван Жуковский