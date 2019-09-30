Более трех тысяч призывников подготовили в ДОСААФ Москвы с 2015 года

3300 юношей за четыре года подготовлены специалистами регионального отделения ДОСААФ Москвы по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщил председатель столичного отделения оборонного общества Вячеслав Ниниченко.

"В 2015 году по военно-учетным специальностям было подготовлено 759 человек, в 2016-м – 798, а в 2017 году мы подготовили 707 человек", – заявил Вячеслав Ниниченко на VIII конференции регионального отделения ДОСААФ Москвы.

Он отметил, что в 2018 году количество подготовленных специалистов составило 656 человек, а за первое полугодие 2019 года специалистами московского отделения оборонного общества были подготовлены 465 человек, сообщает пресс-служба оборонного общества. По его словам, организация подготовки граждан по ВУС проходила в тесном взаимодействии с аппаратом военного комиссариата Москвы и лично с комиссаром города генерал-майором Виктором Щепиловым.

Также с 2015 года ДОСААФ Москвы подготовило около 100 тысяч специалистов массовых технических профессий, рассказал руководитель столичной оборонной организации.

"За это же время мы подготовили 96495 специалистов массовых технических профессий, при этом 26697 из них – водители транспорта различных категорий", - уточнил Вячеслав Ниниченко.

Глава столичного ДОСААФ напомнил, что главной задачей оборонного общества остается обеспечение гарантированного и качественного выполнения государственных заданий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям.