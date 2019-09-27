Шведская SAAB вышла из тендера на постройку субмарины для ВМС Индии после двух лет участия

Шведский производитель подводных лодок решил выйти из участия в индийском тендере. Индийские СМИ сообщают, что компания SAAB решила отказаться от участия из-за "жёстких требований и ряда ограничений".

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Индийская сторона предупредила шведскую компанию, что для получения права на постройку субмарины для ВМС Индии придётся войти в определённой степени в реализуемую правительством страны программу "Делай в Индии". Программа подразумевает существенную степень локализации производства в Индии, а также передачу ряду технологий индийским производителям.

В SAAB решили, что оно того не стоит, и после двух лет попыток убедить индийское руководство в важности сотрудничества именно с ними, решили покинуть проект. Об этом шведы уведомили индийское министерство обороны в письменном виде.

Из комментария представителя менеджмента шведской компании SAAB:

Это решение мы приняли в связи с политикой совместного партнёрства и дисбалансом между обязательствами и возможностями. Мы считаем, что наш продукт отлично подходил потенциальному заказчику, но после изучения требований, предъявляемым к нам, мы решили отказаться от участия в конкурсе на право подписания контракта.

Претензии к индийской стороне по поводу контрактных требований предъявляют и другие участники тендера. Кто же на сегодняшний день в формате тендера остаётся?

Это испанская Navantia, французская NG (Naval Group), немецкая компания TKMS и российский "Рособоронэкспорт".

Сегодня индийские СМИ сообщают, что место шведов в тендере могут занять корейцы. Это южнокорейская Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Оказалось, что предложение поучаствовать в тендере представителям Южной Кореи сделал индийский министр обороны Раджнат Сингх.