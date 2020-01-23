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Военное обозрение

ЦКБ МТ «Рубин» вошло в окончательный список на постройку шести ДЭПЛ для ВМС Индии

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Источник изображения: http://asian-defence-news.blogspot.com/

Российское ЦКБ МТ "Рубин" попало в окончательный список компаний, которые продолжат участие в тендере на постройку шести неатомных подводных лодок для ВМС Индии. Короткий список компаний 21 января объявило Министерство обороны Индии, сообщает телеканал NDTV.

Согласно опубликованной информации, в список индийского военного ведомства вошли в качестве подрядчиков две индийские компании: Mazagon Dock Shipbuilders и Larsen & Toubro, а также пять иностранных компаний: ЦКБ МТ "Рубин" (Россия), Naval Group (Франция), ThyssenKrupp Marine Systems (Германия), Navantia (Испания) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Южная Корея). Шведская Saab вышла из тендера осенью 2019 года.

Окончательный список компаний был определен 21 января в ходе заседания Совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

Компания, победившая в тендере, должна будет построить для ВМС Индии шесть дизель-электрических подводных лодок. Согласно требованиям индийских военных моряков, новые подлодки должны быть примерно в полтора раза больше, чем поступающие сегодня на вооружение подлодки класса "Кальвари", водоизмещение которых достигает 1550 тонн при длине корпуса 67 метров. Такие характеристики нужны для увеличения боевых возможностей субмарин.

НАПЛ должны нести на борту минимум 12 крылатых ракет для поражение сухопутных целей наряду с противокорабельными ракетами, а также 18 тяжелых торпед.

Победитель конкурса определится в конце 2020 года, стоимость контракта примерно 6,3 млрд. долларов.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии совместную разработку новой ДЭПЛ на базе подводной лодки проекта "Амур-1650", а не лицензионное строительство уже имеющихся проектов. При этом Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность, предназначенную для строительства прототипа и дизайн будущих субмарин. Если говорить коротко, то при таком раскладе у Индии не будет никаких ограничений по количеству подводных лодок, строящихся по этому проекту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Испания
Россия
Франция
Швеция
Южная Корея
Продукция
Амур-1650
Компании
DSME
Mazagon Dock
Navantia
SAAB
ThyssenKrupp
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
2020-й год
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