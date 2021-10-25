Тендер на индийские подлодки –ловушка для неразборчивых

Нью-Дели теряется в выборе партнеров

Ноябрь обещает внести ясность, кому из иностранных фирм-разработчиков и местных судостроительных компаний правительство Индии отдаст предпочтение в конкурсе на лучшее предложение по субмарине с обычной (неядерной) энергетической установкой. Среди пяти рассматриваемых типов присутствует и российский «Амур 1650» – экспортный вариант дизель-электрической подлодки проекта 677 «Лада».

Хотят всё сразу и быстро

Летом оборонное ведомство Индии разослало «запрос на предложение» по тендеру Проект 75И на поставку шести субмарин. А также сопутствующие документы, где сформулированы обязанности индийских поставщиков и их зарубежных партнеров. Желающих получить контракт просят поторопиться с коммерческим предложением, направив его заказчику до прихода зимы.

Спешка удивляет: от промышленности требуют быстрого ответа на ряд сложных вопросов, формулированием которых Министерство обороны страны занималось почти десятилетие. Возможно, устроители конкурса хотят максимально «разогреть» атмосферу соперничества, принудить промышленность к даче скоропалительных обещаний, а впоследствии использовать их в качестве инструмента давления на поставщика при выполнении взятых контрактных обязательств.

Подобная тактика не устраивает именитые европейские фирмы, о чем ясно дала понять германская Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS). Уяснив суть требований индийской стороны, немецкие судостроители заявили прямо: заказчик хочет слишком много.

Хотя деловая переписка ведется конфиденциально, индийским журналистам удалось с ней ознакомиться. Возможно, утечка была организована специально, ради информирования общественности о недовольстве манерой общения, выбранной индийской стороной для диалога с зарубежными партнерами.

Казалось бы, все просто: флоту нужны новые субмарины, и правительство страны готово за них хорошо заплатить. Стоимость контракта на шесть корпусов оценивается примерно в 7 млрд долл. Поставленная подобным образом тема привлекла судостроителей со всего света. Знакомство с конкретикой выдержали не все: японцы и шведы даже не потрудились составить содержательный ответ к «Запросу на информацию». Неудивительно, ведь в документе говорилось: все шесть субмарин должны быть собраны на индийских верфях с полной передачей ключевых технологий. Япония, ведущая постройку подлодок с 1905 года, и Швеция, строящая их с 1914-го, отказались делиться секретами мастерства.

Пятерка претендентов

Главный недостаток дизель-электрической субмарины заключается в малой дальности и продолжительности подводного плавания. Индийские военные хотят устранить его с помощью вспомогательной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Причем среди всех известных типов заказчик готов рассматривать только такие, что используют топливные элементы.

Сегодня подобные анаэробные установки серийно выпускаются лишь в Германии для субмарин типа 212А/214. Ими также комплектуются южнокорейские лодки, представляющие дальнейшее развитие данного семейства. В рамках действующей лицензии немцы передали отдельные технологии Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Используя их, фирма построила для флота своей страны несколько подводных лодок по немецкому проекту, а затем – собственную KSS-3, которую и заявила в качестве прототипа на индийском тендере.

Индия также согласилась рассмотреть предложение фирмы Navantia, несмотря на отсутствие у нее достаточного опыта в подводном судостроении. Испанские кораблестроители сумели убедить устроителей конкурса, что на роль прототипа подходит субмарина «Исаак Пераль», спущенная на воду в мае 2021 года. Для нее создается опытная энергетическая установка на топливных элементах, скомплектованная с генератором водорода из биоэтанола и жидкого кислорода.

Замыкают пятерку иностранных участников французская Naval Group со «Скорпеной» и «Рособоронэкспорт» с «Амуром-1650» разработки ЦКБ МТ «Рубин». Ни одной лодки с ВНЭУ на топливных элементах ни Франция, ни Россия не сделали, что снижает их шансы на победу. Вместе с тем обе страны усиленно работают над технологиями электрохимических генераторов. Если на германских субмаринах водород содержится в специальных отсеках с использованием «интерметаллидной» технологии хранения, то в случае с электрохимическим генератором – вырабатывается по мере необходимости путем риформинга дизельного топлива. Это существенно снижает риск взрыва на борту в случае утечки водорода.

Преимущество российских подлодок над зарубежными обеспечивается низкой шумностью в сочетании с мощным гидроакустическим комплексом и сильным вооружением, помимо торпед включающим дальнобойные крылатые ракеты («Калибр» и его экспортные варианты). Однако в конкурсе проектов в рамках тендера Проект 75И данные качества отодвинуты на задний план путем выпячивания требований к наличию на борту ВНЭУ и рядом других, второстепенных с точки зрения боевой эффективности.

Профит наш – идеи ваши

Главным итогом реализации Проекта 75И должно стать приобретение местной промышленностью возможности самостоятельно вести разработку и постройку современных неатомных субмарин. Об этом, в частности, заявил министр обороны Раджнат Сингх, председательствовавший на заседании Совета по оборонным закупкам 4 июня, когда проекту строительства шести новых подлодок для индийского флота дали зеленый свет.

Следующий шаг – выпуск «запроса на предложение» – датируется 10 июля. Спустя еще 10 дней копию документа вручили руководителям Larsen & Toubro (L&T) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). Эти судостроительные фирмы вышли в финал в ходе отбора из шести местных производителей, претендовавших на роль головных исполнителей контракта.

Выпуск «запроса» открывает этап прямого соревнования между гигантом частного сектора и крупнейшей государственной судостроительной компанией. После десятилетия бюрократических проволок Дели наконец-то дал старт полномасштабной конкурентной борьбе на уровне промышленности. Поставочный контракт получит консорциум из индийского производителя и иностранной фирмы-проектировщика на условиях Стратегического партнерства, сформулированного национальным Министерством обороны.

Проект 75И призван стать первым случаем практической реализации данного подхода. Здесь, похоже, и кроется опасность его провала. Стратегическое партнерство требует от иностранной фирмы-проектировщика тесного взаимодействия с индийским промышленным партнером в соответствии с положениями «Делай в Индии» и «Трансфер технологий». Оба специально сформулированы так, что дают предпочтение главному исполнителю, в роли которого может выступать только индийская фирма. Зарубежному партнеру предлагается довольствоваться объедками с чужого стола и в то же время нести большую ответственность.

Вот что по данному поводу сказано в заявлении индийского Министерства обороны: «Пять выбранных иностранных фирм представляют мировых лидеров по проектированию подводных лодок, их строительству и в смежных областях. В очерченных рамках Стратегического партнерства на зарубежные компании возлагается роль технологических партнеров. Они будут обеспечивать строительство подлодок с позиции обеспечения высокого уровня локализации и передачи технологий».

Далее среди перечисленных в документе обязанностей зарубежного партнера читаем: «Постановка производственных линий на индийской территории и передача местному партнеру программного пакета с соответствующим оборудованием для самостоятельного проектирования субмарин в будущем». Цель – «сделать Индию новым мировым центром проектирования и производства подводной техники».

Но это еще не все. «Проект 75И не только придаст толчок развитию ключевых компетенций местной судостроительной промышленности в области подводной техники, но также значительно расширит сектор малых, небольших и средних предприятий путем развития индустриальной экосистемы по производству всего необходимого, включая запасные части, сменного оборудования и другого корпусного насыщения – всего того, что нужно для подводного флота».

Касательно технических особенностей подлодок для сборки на индийских верфях сказано следующее: «Они будут оснащаться современным оборудованием, вооружением и сенсорами, включая ВНЭУ, продвинутые типы торпед и ракет, а также самые передовые системы противодействия».

Далее по ВНЭУ говорится, что она должна строиться на топливных элементах, работоспособность которых доказана на действующей подводной лодке. По данному поводу между немецкими фирмачами и MDL прошла переписка, а ее фрагменты утекли в прессу. Кандидат на роль главного исполнителя контракта сообщает, что одно их требований заказчика – показать ему анаэробную энергетическую установку на строевой субмарине, прошедшей все виды испытаний. «Иностранному партнеру следует изыскать, на этапе технической оценки проекта, возможность демонстрационного показа для представителей ВМС Индии и MDL полностью функциональной ВНЭУ на действующей подводной лодке».

Россия, Франция и Испания не в состоянии выполнить это требование, поскольку их собственные флоты не эксплуатируют подобную технику. Если индийская сторона будет настаивать на безусловном исполнении своего требования, вся троица не пройдет квалификацию. В лучшем случае они могут показать лишь опытные образцы для исследовательских целей.

Сборка наша – гарантии ваши

Казалось бы, у немецких судостроителей есть все причины заранее праздновать победу, коль скоро ими построена большая серия субмарин тип 212А и 214 в комплектации с аэробной энергетической установкой на топливных элементах. Однако германские специалисты настроены пессимистично. Главная причина отказа от сделки заключается в требовании к заказчику предоставить гарантию работоспособности техники в течение 30 лет эксплуатации – причем речь идет о лодках индийской сборки. Фирмачи не готовы платить штрафы за возможные огрехи индийских промышленных партнеров.

Пресса взволнована: если немцы откажутся от сотрудничества, единственной фирмой с серийной подлодкой, оснащенной ВНЭУ, останется корейская Daewoo, что заведет конкурсный процесс в тупик. Однако внимательное прочтение тендерной документации говорит об ином. Корейцы предлагают лодку с германской энергетикой, комплектуемую топливными элементами и электродвигателем на постоянных магнитах компании Siemens. Если она, вкупе с другими обладателями авторских прав и интеллектуальной собственности, даст корейцам зеленый свет в Индии, Daewoo может вступить в один консорциум с MDL, и второй – с L&T. Формально предложения окажутся разными, и конкурентная среда будет обеспечена.

По условиям тендера, контракт достанется тому, кто при выполнении всех обязательных условий предложит меньшую цену. Если обе индийских компании выйдут на конкурс с предложением по KSS-3, формирование цены у них будет разным в силу отличий по производственным мощностям, квалификации специалистов, численности трудового коллектива и т. п. Согласно установленным правилам, и L&T и MDL вольны заключать предварительные соглашения со всеми из пяти отобранных зарубежных поставщиков (в теории теми же самыми, что и конкурент).

Местным производителям и зарубежным партнерам предлагается подписать соглашения о сотрудничестве, а затем на их основе разработать коммерческое предложение для заказчика. Требование к наличию ВНЭУ на топливных элементах – одно среди многих. Корейцы и немцы могут предъявить серийную лодку с анаэробной силовой установкой – и в то же время не выполнить другие условия. Это дает повод для оптимизма остальным иностранным участникам.

Но существует основное противоречие между условием сборки лодок на индийской территории с большой степенью локализации и требованием к иностранному партнеру гарантировать качество выпускаемой продукции. Это – именно тот пункт, который Dassault Aviation отказалась выполнять в случае с «Рафаль», победившем в международном конкурсе, обойдя российский МиГ-35. Почему же в таком случае от иностранных участников ждут иного в Проекте 75И?

Не всякий контракт впрок

«Рособоронэкспорт» подтвердил факт получения конкурсной документации в ходе МВТФ «Армия-2021». По словам сотрудника пресс-службы, присланные бумаги находятся в работе. Пока неясно, как скоро мы сможем содержательно ответить индийским партнерам.

Россия занимает передовые позиции в подводном судостроении, что подтверждается высоким спросом на ДЭПЛ проекта 636 со стороны Главного Заказчика и иностранных государств. Проект 677 «Лада» – следующий шаг в развитии, с повышением уровня скрытности и ростом показателей сенсорной аппаратуры. Головной «Санкт-Петербург» прошел опытную эксплуатацию и принят в состав флота. По ряду позиций он превосходит германские субмарины, причем значительно – по линии ракетного оружия и характеристикам гидроакустического комплекса.

Словом, нам есть что показать иностранцам и предложить им. Другое дело – чего хочет индийский заказчик. Анализ его требований, сформулированных в рамках конкурсного отбора по Проекту 75И, показывает, что в Дели озабочены не столько обновлением флота, сколько ростом производственного потенциала национальной судостроительной промышленности. А тендер на поставку шести лодок – это всего лишь один из способов выполнить поставленную задачу.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.