Летчики отдельного корабельного авиационного полка Северного флота приступят к полетам с тренажера НИТКА в Крыму

ЦАМТО, 26 сентября. Личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в Республику Крым для отработки техники взлета и посадки самолета с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА.

Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Республику Крым общей протяженностью более 2500 км.

В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса.

Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца – предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.