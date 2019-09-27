Войти
27.09.2019
ЦАМТО

Летчики отдельного корабельного авиационного полка Северного флота приступят к полетам с тренажера НИТКА в Крыму

170
0
0
NITKA_001
Тренировка пилотов Северного флота на полигоне НИТКА. Сентябрь 2010. Источник: svpressa.ru.

ЦАМТО, 26 сентября. Личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в Республику Крым для отработки техники взлета и посадки самолета с наземный испытательного тренировочного комплекса НИТКА.

Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Республику Крым общей протяженностью более 2500 км.

В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса.

Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца – предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
НИТКА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
Похожие новости
02.08.2013
Виктор Чирков: «Развитие ВМФ невозможно без взгляда в дальнюю перспективу»
25.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
17.08.2010
Российский авианосец – мечта становится былью?
14.07.2007
МиГ-29К: еще один взлет. Пора думать и о самолетах для будущего российского авианосца
12.07.2007
МиГ-29К: ЕЩЕ ОДИН ВЗЛЕТ. ПОРА ДУМАТЬ И О САМОЛЕТАХ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО АВИАНОСЦА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен