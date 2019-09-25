Стратегию авиапрома РФ будет готовить межведомственная группа под эгидой Минфина и Ростеха - источник

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Разработкой долгосрочной стратегии развития авиационной промышленности РФ будет заниматься новая межведомственная рабочая группа во главе с замминистра финансов Андреем Ивановым и замгендиректора "Ростеха" Игорем Завьяловым, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Решение о создании группы было принято на совещании у первого зампреда правительства - министра финансов Антона Силуанова, после чего в конце августа "Ростех" направил в Минфин проект положения о работе органа и его предполагаемый состав. На прошлой неделе Минфин разослал документы на согласование в Минпромторг и Минтранс. "Интерфакс" направил запросы в эти ведомства.

Функции новой группы - "формирование единой позиции по развитию авиапрома, подготовка предложений по разработке, производству и эксплуатации отечественных воздушных судов, финансовому обеспечению стратегии", сказал собеседник со ссылкой на текст положения. Состав органа "формируется из представителей Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития, Минтранса", по согласованию с ними туда также могут войти представители других ведомств, субъектов РФ, "Ростеха", предприятий авиапромышленности, научных и "иных организаций".

"Ростех" предложил включить в группу 39 человек, среди них - замглавы Минпромторга Олег Бочаров, замглавы Минтранса Александр Юрчик, руководитель Росавиации Александр Нерадько, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Блок авиакомпаний представляют замгендиректора - летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик, гендиректор S7 Technics (структура группы S7 по ремонту самолетов) Владимир Перекрестов, глава Red Wings Евгений Ключарев, гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов. От аэропортов в списке значатся руководители "Шереметьево", "Домодедово" и "Аэропортов регионов". От "Ростеха" выдвинуты сразу пять представителей, в том числе индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Анатолий Сердюков. По словам источника, Минфин список согласовал, добавив в него только ректора "Сколтеха" Александра Кулешова.