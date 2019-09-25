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25.09.2019
ТАСС

Модернизированный корабль ТОФ "Смерч" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Уран"

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Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019
Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019.
Источник изображения: министерство обороны Японии

Крылатая ракета Х-35 поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Смерч" в ходе этапа заводских ходовых испытаний впервые произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля. Для обеспечения боевого упражнения было привлечено 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота", - отмечается в сообщении.

Ранее "Смерч" провел в заливе Петра Великого стрельбы новой корабельной универсальной 76-миллиметровой автоматической пушкой АК-176МА и модернизированной 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установкой АК-630.

Модернизация корабля началась в 2017 году на базе Северо-Восточного ремонтного центра. За это время корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Пётр Великий
Х-35
Проекты
ТОФ
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