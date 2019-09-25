Модернизированный корабль ТОФ "Смерч" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Уран"

Крылатая ракета Х-35 поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Смерч" в ходе этапа заводских ходовых испытаний впервые произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля. Для обеспечения боевого упражнения было привлечено 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота", - отмечается в сообщении.

Ранее "Смерч" провел в заливе Петра Великого стрельбы новой корабельной универсальной 76-миллиметровой автоматической пушкой АК-176МА и модернизированной 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установкой АК-630.

Модернизация корабля началась в 2017 году на базе Северо-Восточного ремонтного центра. За это время корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности.