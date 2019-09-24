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24.09.2019
Известия.ru

Появились новые фото разбившихся на учениях боевых машин ВДВ

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Источник изображения: Фото: vk.com/АВИАЦИЯ|САМОЛЕТ|АВИАКАТАСТРОФЫ|КОСМОС|ВКС

Две боевые машины ВДВ разбились в ходе десантирования на военных учениях "Центр-2019" в Оренбургской области, фотографии поступили в распоряжение "Известий" в понедельник, 23 сентября.

На предоставленных изданию кадрах видно две лежащие на траве разбитые боевые машины, вокруг них повсюду валяются множество обломков. Судя по фото, одна из БМД практически полностью уничтожена, у другой сильно повреждена верхняя часть, поскольку она приземлилась на крышу.

По информации Минобороны, инцидент произошел 20 сентября "во время массового десантирования военной техники ВДВ". В ведомстве заявили, что техника рухнула на землю из-за неисправных парашютов, несколько из которых во время приземления попросту не раскрылись. В момент ЧП экипажа внутри БМД не было, жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят в сентябре при участии военнослужащих из России и еще семи стран, включая Китай, Пакистан и Индию. Помимо этого, в учениях примут участие военные из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части России будут задействованы до 12 950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10 700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200.

В предыдущих учениях "Центр", которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

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