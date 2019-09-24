Sina (Китай): новое поколение российских зенитных управляемых ракет в скором времени поступит на вооружение. Говорят, они могут сбивать метеориты

Сейчас С-400 уже не является самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале, ведь страна уже в следующем году планирует принять на вооружение новый ЗРК, убежден автор. В статье он рассказывает о характеристиках С-500, которые действительно впечатляют. Настолько, что некоторые даже приписывают ему способность сбивать метеориты.

В последнее время многие страны, планируя купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400, сталкиваются с нападками со стороны США и даже получают угрозы о введении санкций. Но такие действия США, наоборот, незаметно делают бесплатную рекламу ЗРК. Некоторые страны, которые раньше не были заинтересованы в этом комплексе, даже начинают задумываться о его покупке. Таким образом, Америка снова угодила в капкан, который сама же и расставила.

Но сейчас С-400 уже не является самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале. Согласно сообщениям, на базе С-400 Россия разработала новый ЗРК С-500. Данный комплекс уже получил название "Прометей" в честь древнегреческого титана, похитителя небесного огня. Использовав такую метафору, российская армия надеется, что следующее поколение комплексов будет успешно поражать цели, включая почти все типы современных летательных аппаратов, среди которых малые беспилотники и летающие на малой высоте крылатые ракеты, уничтожать баллистические ракеты, в том числе стратегического назначения, летящие на расстояние более 500 км со скоростью 5 километров в секунду, а также заатмосферные гиперзвуковые летательные аппараты. Максимальная дальность стрельбы ЗРК С-500 будет превышать 500 км. Он сможет поражать цели разной степени опасности и вести одновременный огонь сразу по десяти из них, создающих наибольшую угрозу. Боевая эффективность всего комплекса в разы превысит эффективность любой в мире современной системы противовоздушной обороны. Для сравнения, все предыдущие ЗРК также уступают С-500. Например, дальность действия всем известного С-300 обычно составляет 300-400 километров, а скорость поражаемой цели может в 4-6 раз превышать скорость звука. А ЗРК С-400 может перехватывать цели на скорости в 6 раз быстрее скорости звука и на расстоянии более 400 км, а также способен одновременно поражать 6 целей.

По сравнению с С-400, система ПВО С-500 будет оснащена супермощным РЛС нового типа, дальность обнаружения противника и поражения его объектов увеличится на 150-200 километров. В С-500 будет использоваться шеститрубная пусковая установка нового типа: к стандартным 4 пусковым трубам будут добавлены еще 2.

В российской армии не скупятся на похвалы данного класса вооружения, да и среди российских СМИ и народа он вызывает восхищение. 15 февраля 2013 года метеорит диаметром около 20 метров упал в окрестностях Челябинска. В процессе падения он разлетелся на части, которые превратились в яркие огненные шары. Ученые подсчитали, что метеорит пересек атмосферу со скоростью 67 600 километров в час, то есть почти 18 километров в секунду, а выделившаяся при разрушении энергия была в 30 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В результате падение метеорита пострадало более 1000 человек. Но в российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала. Несмотря на то, что эта история кажется чем-то из рода фантастики, есть немало людей, которые в это верят.

В сентябре 2018 года премьер-министр России уже публично заявлял, что научно-исследовательская деятельность и разработки С-500 главным образом закончены. В связи с украинским кризисом изменилась политика Запада в отношении России, что негативно отразилось на ее экономике. Из-за этого России пришлось замедлить процесс разработки многий вооружений. Тем не менее, чтобы иметь козырь в переговорах с НАТО, Россия усиленно занялась размещением своего оружия стратегического сдерживания. Размещение ЗРК С-500 в основном имеет стратегическое значение. С-500 вместе с баллистическими ракетами РТ-2PМ2, РС-24, РС-26, РС-28 и системой ПВО А-235 создают систему защиты от нападения наземного базирования, которая не призвана поражать воздушные цели. Планируется, что система поступит на вооружение в 2020 году.