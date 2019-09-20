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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия предлагает Турции купить МС-21 и SuperJet - ОАК

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Среднемагистральный самолет МС-21
Среднемагистральный самолет МС-21.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпания приобрести российские гражданские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet, готова к кооперации с Турцией по различным проектам, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации", - заявил Слюсарь, слова которого приводят в пресс-службе ОАК.

По данным пресс-службы, переговоры проводились в рамках проходящего в Стамбуле фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST. При этом в ОАК отмечают, что для МС-21-300 полет в Стамбул стал зарубежной премьерой.

В рамках фестиваля российская сторона также представила сверхманевренный истребитель Су-35 и многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС.

По словам Слюсаря, участие российской техники на выставке в Турции - это продолжение демонстрации передовой российской авиатехники, которая состоялась на авиасалоне МАКС-2019 с участием глав России и Турции.

Во время посещения авиасалона президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом РФ Владимиром Путиным остановился у истребителя Су-57, и турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже эта машина. Получив от президента РФ утвердительный ответ, Эрдоган спросил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил: "Можете купить", после чего оба президента рассмеялись. Позже Путин сообщил, что обсуждал с Эрдоганом сотрудничество по Су-35 и возможную работу по новому самолету Су-57.

В августе Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

МС-21-300 - базовая версия, проходящего в настоящий момент испытания самолета МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тысяч километров. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 году.

В настоящее время подписаны твердые контракты на поставку 175 таких лайнеров: с "Авиакапитал-Сервисом" (всего 85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).

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