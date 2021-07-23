Авиапром начинает большую шахматную партию

МАКС-2021 оказался самым богатым на новинки за последнее время

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения ЛТС, авиалайнер МС-21 с российскими двигателями ПД-14, улучшенный Sukhoi Superjet 100, целая линейка перспективной вертолетной техники, еще ряд менее заметных, но от этого не менее значимых новинок авиационной и космической промышленности. В подмосковном Жуковском завершается аэрокосмический салон МАКС-2021. Как сообщает госкорпорация «Ростех», в 2019 году стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд руб., деловой потенциал мероприятия составил порядка 400 млрд руб. В этом году, судя по оптимистичным заявлениям представителей промышленности, итоги будут не менее существенными.

Презентацию принципиально нового легкого тактического самолета (ЛТС) госкорпорации «Ростех» можно считать главной сенсацией аэрокосмического салона МАКС. Его представили в первый день авиасалона. Прямую трансляцию можно было увидеть на YouTube-каналах госкорпорации «Ростех», Объединенной авиастроительной корпорации и на сайте проекта. Данные, попавшие в интернет, свидетельствуют, что в России создается конкурент американским F-35 Lightning II и китайским FC-31. Судя по рекламному видео, машина экспортно ориентирована. Косвенно названы и потенциальные заказчики: Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам, Мьянма и Аргентина.

«Ростех» опубликовал еще порцию данных о новинке, фото самолета со слоганом на английском «Хочешь увидеть меня голым» и «Увидимся». На этом снимке изображена одна из деталей оборудования истребителя – новая оптикоэлектронная станция.

В отражении стекол ее шестигранной полусферы отчетливо просматривается силуэт британского эсминца Defender, штурмовавшего российские границы вблизи Крыма в прошлом месяце.

Это свидетельствует, что машина может бороться с воздушными, наземными и морскими целями. Был распространен и тизер с размытыми изображениями нового самолета под шахматными девизами The Chekmate («Шахматный мат») и Turn the Chessboard («Переворачивая шахматную доску»).

Стратегия продвижения нового продукта понятна. Создана сенсация – самолет никто не ждал. Россия уже несколько лет вводит в строй истребитель пятого поколения Су-57. По словам главы «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрия Слюсаря, Минобороны с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год.

«Наша задача вместе с кооперацией выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с Министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин», – сообщил он на встрече президентом Владимиром Путиным.

Задача непростая – выполнить план, а тут новая разработка. Причем в новом легком классе однодвигательных боевых машин. Из-за чего можно считать истребитель потенциальным сменщиком МиГ-29 и гробовщиком активно продвигавшегося до последнего времени МиГ-35.

В декабре 2020 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что компания в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Разработка делается инициативно без средств бюджета.

Если отталкиваться от фотографий, то ЛТС немного похож на F-35 и еще больше – на уменьшенную версию нашего Су-57. Аэродинамика – вещь упрямая, и создать что-то серьезно отличающееся от лидера сложно. ЛТС – экспортно ориентированная машина.

Впрочем, это не делает новинку менее интересной. Например, уже сейчас можно предположить, что истребитель получит двигатель АЛ-31ФН, сбоящий на экспортных истребителях Су-30 или даже более продвинутых АЛ-41Ф1 (Изделие 117) от Су-57 и Су-35С. На втором этапе Су-57 получат двигатели уже пятого поколения, сегодня обозначаемые как «Изделие 30». Использование каждого из этих моторов сделает ЛТС сверхманевренной машиной, способной выполнять фигуры высшего пилотажа, недоступные ни одному другому самолету. Этим моментом наши разработчики авиатехники особенно гордятся, когда говорят о достоинствах наших боевых машин.

Можно предположить, что ЛТС получит и новое бортовое оборудование как минимум от Су-35 или МиГ-35, а возможно, и от Су-57. То же самое касается и перспективных комплексов вооружения. Уже сейчас рядом с ЛТС на фото красуется дальнобойная противокорабельная ракета Х-59МК2.

Перечисляя варианты возможной компоновки нового легкого истребителя, нельзя не отметить, что это будет высокотехнологичная машина. Иначе конкурировать с американскими и китайскими истребителями она не сможет. И вот тут как раз The Chekmate. Наличие новых перспективных двигателей, БРЭО и вооружения делает его сложным. Хотя еще в 2019 году главный конструктор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков рассказывал, что «Изделие 30» – не просто новая силовая установка, она станет дешевле предыдущих.

Кроме истребителя «Ростех» продемонстрировал на МАКС три новых вертолета холдинга «Вертолеты России». Это машина для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ Ми-171А3, модернизированный легкий вертолет с увеличенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью «Ансат-М», а также обновленный противопожарный Ка-32, оснащенный двигателем повышенной мощности, «стеклянной» кабиной и усовершенствованной системой пожаротушения.

Объединенная двигателестроительная корпорация впервые показала силовую установку ТВ7–117СТ-01 для регионального пассажирского самолета Ил-114–300, газогенератор двигателя ПД-8 для самолетов Sukhoi Superjet 100 и Бе-200, демонстратор двигателя ВК-650В для легких вертолетов типа Ка-226, «Ансат-У», VRT500, а также демонстратор ВК-1600В для среднего вертолета Ка-62 и концепт гибридной силовой установки.

Накануне открытия МАКСа министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на крупнейший вертолетный завод «Росвертол» (входит в холдинг «Вертолеты России»). Предприятие производит вертолеты Ми-26, Ми-35М, Ми-24П и Ми-28Н «Ночной охотник». На предприятии глава военного ведомства сделал два важных заявления. Первое касалось Сирии. «Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолеты», – сообщил Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол». Развивая тезис, министр заявил, что выпущенные предприятием машины по результатам сирийской кампании претерпели серьезные изменения – «во всяком случае, по оружию». Он добавил, что один из увиденных им вертолетов как раз стимулировал осмысление сирийского опыта боевого применения винтокрылой техники. Второе заявление касалось планов Минобороны по закупкам вертолетов. По словам министра, ведомство намерено покупать не менее 15 машин в год.

В преддверии салона президент Владимир Путин провел встречу с главой ОАК Юрием Слюсарем. Последний рассказал главе государства о новой схеме поставок пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. В рамках новой стратегии продвижения машины на рынок решено сделать ставку не на иностранных покупателей, а на отечественных, сделав самолет основным для региональных перевозок. Глава ОАК сообщил, что благодаря инвестициям удалось повысить исправность лайнеров, повысить средний налет, решить проблемы с поставками запчастей.

«У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут летать больше 180 самолетов», – рассказал Юрий Слюсарь. По его словам, «Суперджеты» интенсивно эксплуатировались даже в условиях пандемии: «Там, где раньше летали 200-местные машины, сейчас востребованы 100-местные машины». На этом фоне крайне интересно было бы понять судьбу другого проекта МС-21 – магистрального самолета XXI века. Он, как и «Сухой», имеет большой процент импортных комплектующих, что при условии отсутствия санкций позволило бы его быстро сертифицировать по западным стандартам летной безопасности. На аэрокосмическом салоне МАКС «МС» впервые представят с отечественным двигателем ПД-14, который заменит американский. В июле на заводе ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») сообщили, что сделали еще один шаг к импортозамещению. На очередной строящийся МС-21 установили детали крыла, сделанные из отечественных полимерных композитных материалов производства завода «АэроКомпозит-Ульяновск».

Это хорошие новости. Но на фоне представленной стратегии продвижения Sukhoi Superjet 100 возникает ощущение, что МС-21 также не выйдет за пределы российских регионов. В отличие от боевых машин, сертифицировать его на западе с российскими компонентами, а значит, поставить инозаказчикам, будет крайне затруднительно. Впрочем, наличие собственных полностью отечественных пассажирских авиалайнеров – задача стратегическая. Рассчитывать только на продукцию Airbus и Boeing нельзя.

Boeing накануне авиасалона МАКС привел свои прогнозы развития рынка гражданской авиации. Так, по мнению американцев, к 2030 году самолеты МС-21 займут 57% российского рынка узкофюзеляжных самолетов, оставшиеся 43% будут за иностранной авиатехникой. При заявленных Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) темпах выпуска МС-21 – от 9 штук в 2022 году до 72 в 2029-м – к концу десятилетия на рынке будет эксплуатироваться 342 таких самолета. Количество иностранных лайнеров Boeing оценивает в 258 единиц.

Дмитрий Литовкин